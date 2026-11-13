Las lesiones de Alfon y Miguel Sierra señalan al nuevo descubrimiento del Sevilla: Luis García Plaza recluta al enrachado Marc Scuri

El futbolista catalán, que suma cuatro goles en los tres últimos partidos del Sevilla Atlético, ha participado en los dos últimos entrenamientos del primer equipo; pero rechaza la presión y mantiene los pies en el suelo: "Mi equipo es el filial; todo lo demás, bienvenido sea"

"Estoy con los pies en el suelo; aunque me estén saliendo las cosas bien sigo con el mono de trabajo y pensando sólo en mi equipo, que es el Sevilla Atlético. Todo lo que pueda ser tirar para arriba y que me lleguen oportunidades con el primer equipo, bienvenido sea; pero no he hecho nada todavía y mi compromiso es total con el Sevilla Atlético". Con estas palabras, Marc Scuri ha transmitido humildad y máxima concentración a pesar de convertirse en una de las sorpresas de Luis García Plaza en los dos últimos entrenamientos de los 'mayores' en esta primera semana de parón liguero previa a El Gran Derbi.

El técnico madrileño lleva un mes lamentando la baja de Miguel Sierra, a quien los irregulares Rubén Vargas o Chidera Ejuke no han logrado hacer olvidar, y este viernes ha confirmado la gravísima lesión de Alfon González. En este contexto, han sido muchos los dedos que han señalado a Marc Scuri, incluso antes de verle ejercitándose con el primer equipo. El atacante catalán también empezó la 26/27 sufriendo una inoportuna lesión; pero ha vuelto por la puerta grande: suma cuatro goles en las tres jornadas seguidas que lleva marcando con el filial: uno ante el Tenerife B, otro al Puente Genil FC y un espectacular doblete en Linares.

Marc Scuri analiza su buen momento en el Sevilla Atlético: "Me entra todo"

Marc Scuri Martí (Sabadell, 21/08/2005) llegó el pasado verano al Sevilla FC y tiene contrato con el Sevilla Atlético hasta el 30 de junio de 2028. El curso pasado jugó en el CFJ Mollerusa, de Tercera Federación, y sumó cinco dianas en 27 partidos. Antes, comenzó su carrera en el UE Cornellà, pasó por la cantera del RCD Espanyol, por el CF Badalona y por el filial del RCD Mallorca, donde coincidió con su actual técnico, Diego Galiano. Justo cuando iba a comenzar la temporada, sufrió una lesión muscular que le mantuvo parado seis semanas.

"Me encuentro muy bien. A medida que he ido cogiendo rodaje me siento muy cómodo, me están saliendo las cosas y me están entrando los goles. Estoy contento de ayudar al equipo aunque es verdad que los goles no están sirviendo para conseguir victorias; pero estoy feliz con las oportunidades que me está dando el míster, porque lo importante es coger ese rodaje. Lo demás ya llegará. Yo siempre he sido más de asistir, pero ahora me han entrado estos cuatro goles y estoy muy contento por ello", declaró el extremo franjirrojo este pasado jueves ante los micrófonos de SFC Radio.

Prudente ante la llamada de Luis García Plaza para trabajar con el primer equipo

"Cuando todo te sale bien estás ahí en el punto de mira y cuando no te sale nada también, pero en otro sentido. Yo tengo los pies en el suelo, no me influye lo que digan para bien y para mal y tengo conmigo un buen círculo de gente. Tranquilidad y que todo lo que tenga que llegar, que llegue", ha respondido sobre si se ve siendo 'el próximo Miguel Sierra'.

Marc Scuri posa con la camiseta del Sevilla Atlético tras cerrar su fichaje en el verano de 2026. / Sevilla FC

"El míster me dice que sea vertical, que haga lo que sé hacer y que ayude en defensa. Siempre me insistió en eso para ponerme el mono de trabajo. Mi compromiso es total con el Sevilla Atlético. Yo no he demostrado nada más allá del filial, tengo los pies en el suelo y sigo centrado en eso. Todo lo que sea tirar hacia arriba y tener oportunidades, bienvenido sea. Estas son situaciones que los futbolistas tenemos que controlar. Lo importante es el día a día y tener la cabeza limpia", ha añadido, demostrando que no se le sube a la cabeza sumar dos días seguidos entrenándose con el primer equipo.

Así se define Marc Scuri, el enrachado goleador del Sevilla Atlético

"Me defino como un extremo que está siempre pegado a la banda, que va a ir a por el lateral cada vez que pueda y que va hacia delante. Potente, rápido y buscando la línea de fondo para sacar el disparo o el centro. Siempre intento mirar hacia delante y no esconderme", ha explicado un Scuri que se siente más cómodo analizándose dentro de un colectivo que de manera individual.

"En lo grupal, se nos han escapado puntos en el añadido por no saber gestionar situaciones. Encajamos dos goles de estrategia el otro día, no estuvimos cómodos del todo pero la parte positiva es que tuvimos mucha eficacia arriba. Es verdad que defensivamente nos desgastaron mucho. El trabajo es bueno, hay cosas a mejorar pero esto es muy largo. Está todo muy apretado y lo importante es no desviarse con la clasificación porque es un grupo muy competitivo", ha detallado el catalán, quien admite que aún debe aprender a dosificar esfuerzos y explosividades "para poder llegar más fresco a los últimos minutos".