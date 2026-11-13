Roberto Soldado vuelve a cargar contra el Gobierno de Sánchez: "Cuando te sientas inútil, recuerda que hay gente que piensa volver a votar al PSOE"

El exdelantero del Real Madrid, Valencia y Getafe recupera su faceta más crítica en redes sociales con una publicación dirigida a quienes todavía confían en el partido de Pedro Sánchez

Roberto Soldado no parece dispuesto a bajar el tono cuando se trata de expresar sus opiniones políticas. El exfutbolista ha vuelto a utilizar sus redes sociales para lanzar un mensaje contra el Partido Socialista y cuestionar a quienes tienen previsto seguir confiando en la formación que lidera Pedro Sánchez en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Una publicación breve, con bastante ironía y que se suma a una larga lista de críticas que el exdelantero ha dedicado al Gobierno durante los últimos años.

"Cuando te sientas inútil, recuerda que hay gente que piensa volver a votar al PSOE para que solucione los problemas que ha provocado el propio PSOE". Con esta frase, Soldado ha vuelto a dejar clara su posición respecto al Partido Socialista, al que responsabiliza de buena parte de los problemas que, a su juicio, afectan actualmente a España. El mensaje ha generado reacciones entre sus seguidores y vuelve a situarle en el foco de la conversación política en redes.

No es una faceta nueva en el exjugador del Real Madrid, Valencia, Getafe, Tottenham o Granada. Durante los últimos años, Soldado ha aprovechado distintos acontecimientos políticos para pronunciarse públicamente.

Uno de los episodios más recordados se produjo en junio de 2018, cuando Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Entonces, el delantero cuestionó los acuerdos alcanzados por el PSOE con formaciones independentistas para sacar adelante la iniciativa. "No entiendo cómo un partido histórico como el PSOE pacta con independentistas para aferrarse al cargo. La unidad de España debería estar por encima de todo", escribió. Y remató su publicación con una advertencia dirigida al nuevo presidente: "Objetivo cumplido. Veremos el peaje".

La pandemia del coronavirus también alimentó sus críticas. En marzo de 2020, durante una comparecencia de Sánchez, Soldado reaccionó con un mensaje directo: "¡Aburres, Pedrito! Los datos ya los sabemos y lo que están haciendo los ciudadanos, también". Poco después, en plena controversia política por la gestión de la crisis sanitaria en Madrid, compartió otra frase que resumía su postura: "Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados".

Su última publicación mantiene esta línea de confrontación y confirma que Soldado sigue utilizando sus perfiles sociales para intervenir en el debate público. Una faceta que ha acompañado su vida después del fútbol y que, una vez más, le ha situado en el centro de las reacciones en redes sociales.