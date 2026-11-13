Roger Hinojo se apunta a todo con Éder Sarabia: "Como si me tienen que poner de nueve"

El lateral del Espanyol analiza la llegada del nuevo entrenador, la reacción del vestuario tras la salida de Manolo González, las últimas actuaciones del equipo y el protagonismo de los canteranos

Roger Hinojo ha repasado la actualidad del RCD Espanyol y el momento que atraviesa el conjunto blanquiazul en una entrevista concedida a Javier de Haro, de Tiempo de Espanyol, durante la concentración del primer equipo en La Garrotxa. El lateral se ha mostrado convencido de las posibilidades de la plantilla, ha hablado de la llegada de Éder Sarabia, la inesperada eliminación copera, la victoria ante el Villarreal y el empate frente al Deportivo, además de valorar el papel de los jóvenes que están dando el salto al primer equipo.

Hinojo, convencido de la propuesta de Éder Sarabia

Uno de los asuntos centrales de la entrevista ha sido la adaptación al nuevo entrenador. Hinojo se siente atraído por la idea de Sarabia, que pretende que el Espanyol tenga más protagonismo con el balón y consiga instalarse durante más tiempo en campo contrario.

"A mí me gusta, no es por hacer la pelota. Me gusta, me atrae el hecho de ser protagonista, de querer pasar el mayor tiempo posible en campo contrario" ha señalado. El lateral considera que la plantilla tiene recursos suficientes para hacer ese fútbol y hacer daño a los rivales, "Somos un equipo de gran calidad", ha añadido.

En cuanto a su papel dentro del nuevo sistema, el defensa no ha querido cerrarse ninguna puerta. Preguntado por la posibilidad de actuar como tercer central, ha respondido con humor que está preparado para cualquier escenario, "Como si me tienen que poner de nueve".

La victoria en Villarreal y el empate ante el Deportivo

El triunfo conseguido en La Cerámica permitió al Espanyol cambiar el ánimo después de una semana especialmente complicada. Hinojo, considera que el equipo demostró que tiene capacidad para competir ante cualquier rival. "Fuimos a Villarreal con la ambición de ganar como si no hubiera pasado nada"

Hinojo, en la eliminación de Copa del Rey frente al Sestao River. / Imago.

El futbolista ha calificado aquella victoria como un alivio para el vestuario, aunque también ha querido destacar la importancia de mantener esa mentalidad en los siguientes compromisos. El equipo volvió a sumar ante el Deportivo, ya con la nueva etapa de Sarabia en marcha, aunque no pudo pasar del empate sin goles en el RCDE Stadium. Hinojo no pudo participar en ese encuentro por sanción, después de ver la quinta amarilla frente al Villarreal. "Me jodió porque a mí me gusta jugar todos los partidos", ha reconocido.

El protagonismo de los canteranos

Hinojo también ha valorado la presencia de jóvenes futbolistas en el primer equipo, especialmente después de los recientes debuts de Alejandro Santiago y Jan Peries. El lateral conoce bien el recorrido que supone pasar por las categorías inferiores y ha reconocido que intenta ayudar a los recién llegados para que afronten sus primeras oportunidades con tranquilidad.

"Tienen que atreverse a hacer lo que en ese momento les salga", argumenta el lateral que además ha reivindicado el trabajo de la cantera blanquiazul: "Nos tenemos que sentir orgullosos de la gente que somos de abajo", ha afirmado.

Una experiencia en León que le ayudó a crecer

Por último, el defensa ha echado la vista atrás para recordar su paso por la Cultural Leonesa, donde estuvo cedido antes de regresar al Espanyol. Aquella experiencia le permitió acumular minutos en el fútbol profesional y afrontar situaciones complicadas, especialmente en la lucha por la permanencia. Hinojo considera que salir de su zona de confort fue fundamental para su crecimiento, tanto en el plano futbolístico como en el personal.

"Pasar por la Cultural me ha hecho otra persona", ha reconocido. Una etapa que le permitió regresar con más experiencia y una mentalidad diferente después de doce años vinculado al Espanyol, el club en el que ha conseguido hacerse un hueco en el primer equipo.