Linares Deportivo 3-3 Sevilla Atlético: Marc Scuri es un espectáculo pero él solo no puede

El doblete del atacante catalán no le ha servido al filial sevillista para sumar por fin una victoria como visitante que se le resiste desde hace dos meses. Buena reacción de los locales, después de un tramo inicial de evidente dominio visitante

El Linares Deportivo y el Sevilla Atlético se han repartido los puntos en la mañana de este domingo, en un alocado duelo que contó con claro dominio visitante en la primera mitad y que deparó una alocada segunda parte con un constante intercambio de golpes que a buen seguro no habrá gustado a ninguno de los entrenadores.

El 3-3 permite a ambos equipos mantenerse en una tranquila zona media; pero más que potenciar virtudes demuestra carencias incorregibles que explican por qué no les va mejor en la clasificación liguera del grupo IV en la Segunda Federación. Mención especial merece el enchufadísimo Marc Scuri, que ha marcado por tercer partido seguido, esta vez además por partida doble.

Los Reyes del Empate se abonan a la X

El filial encaraba el encuentro con las bajas ya conocidas de los lesionados Antonio Soriano y Manuel Arenas, más la de Sergio Martínez, quien debe cumplir un partido de sanción tras ser expulsado la jornada pasada ante el Puente Genil por doble amarilla. Además, Diego Galiano tampoco ha podido contar con Manuel Ángel Castillo, que se ha quedado en Sevilla cuidándose de una lumbalgia. Sí recuperaba el técnico franjirrojo a Loren Lucchino, que la semana pasada había viajado con el primer equipo y que fue suplente en tierras jiennenses ante la titularidad de Rafa Romero.

En cuanto a las dinámicas, Linares Deportivo y Sevilla Atlético llegaban a la cita igualados a 13 puntos (ahora lo están a 14) en la mitad de la tabla y con dinámicas muy similares. Mientras los locales venían de empatar en su visita al CD Badajoz (1-1) para encadenar su quinta jornada seguida sin conocer la derrota (dos ganados y tres igualados), los visitantes también sumaron el domingo pasado una igualada ante el Salerm Puente Genil FC (1-1) que les coloca en un parcial con un único traspiés acompañado de tres empates y una victoria.

El encuentro dejó una portentosa puesta en escena del filial nervionense, que salió decidido a buscar con verticalidad la portería de Diego Barrios. Así, en el 12' avisó con un disparo desviado de Jesuly tras una gran acción individual y en el 16' Marc Scuri alargó su espectacular racha marcando por tercera cita consecutiva para poner el 0-1 en el marcador. Acusó el golpe el conjunto local, que apenas generó peligro y en su única transición prometedora se topó con la provindencial ayuda defensiva de Aitor Caballero al filo de una media hora que también dejó acciones en la que Iker Villar y el propio Jesuly bien pudieron aumentar la exigua ventaja antes al descanso.

Cuatro goles en 12 minutos y un empate en el 90+1'

Bien podría haber tenido que lamentarse de esta falta de puntería, pues la última acción de la primera mitad fue una buena parada de Rafa Romero al disparo de Giovanni, en el único remate a portería del Linares Deportivo en los primeros 45 minutos. La reanudación dejó esa lección aprendida en el Sevilla Atlético, que volvió a salir con ganas y que de nuevo estuvo cerca del segundo. Esta vez la tuvo Valentino, pero su cabezazo en una acción a balón parado salió ligeramente desviado del marco jiennense y ahora sí lo iba a pagar.

Avisó Menudo y empató Becken en el 61'. El partido entró en efesvescencia. Un golazo de Eric Alcaide devolvió la ventaja a los franjirrojos, pero de nuevo Menudo avisó en un córner y Gascón empató acto seguido. Ahí emergió de nuevo la figura de Marc Scuri para, sólo dos minutos después del 2-2 firmar una acción brillante que acabó con un zapatazo directo a la escuadra en el 2-3, tanto que coronaba un tramo frenético con cuatro goles en apenas diez minutos. La traca final fue el tanto de Montenegro, ya en el tiempo añadido, para el definitivo 3-3 en un partido muy entretenido para el espectador pero horrible para los entrenadores de ambos equipos.

Ficha técnica del Linares Dvo. - Sevilla At. de Primera RFEF

3- Linares Deportivo: Diego Barrios; Iker Pérez, Joao Paulo Soares, Carlos Becken, David Argüelles; Canito; Juanma Domínguez, Iván Romero, Giovanni, Llabrés; y Montenegro. También jugaron Gascón y Menudo.

3- Sevilla Atlético: Rafa Romero; Adrián, Iker Muñoz, Valentino, Alcaide; Chumachenko, Nico Guillén; Scuri, Aitor Caballero, Jesuly; e Iker Villar. También jugaron Ibra Sow, Marc Fernández y Lóciga.

Árbitra: Elisabeth Calvo Valentín (Comité madrileño). Amonestó a los visitantes Alcaide y Nico Guillén.

Goles: 0-1 (16') Scuri; 1-1 (61') Carlos Becken; 1-2 (64') Alcaide; 2-2 (71') Gascón; 2-3 (73') Scuri; 3-3 (90+1') Montenegro.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 10 de liga en el Grupo IV de la Segunda Federación disputado en el Estadio Municipal de Linarejos, en Linares (Jaén).