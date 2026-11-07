La situación de Alfon empeora por dos razones y el Sevilla reabre la puerta que había cerrado para enero por García Plaza

La confianza no concretada de García Plaza y la respuesta del albaceteño sobre el césped provocan que la dirección deportiva no descarte ningún escenario en el próximo mercado si nada cambia

García Plaza ha manifestado en varias ocasiones su deseo de recuperar para la causa a Alfon González y durante el anterior parón se encargó de recordar que también disponía para los flancos del albaceteño, en el que mantenía confianza.

Una afirmación que realizó antes de la lesión sufrida por Miguel Sierra, lo cual le allanaba más el camino hacia un protagonismo creciente, pero la realidad es que el apoyo verbal de García Plaza no se ha traducido en demasiadas oportunidades ni tampoco ha recibido respuesta por parte del extremo.

Es verdad que dispuso del partido de Copa del Rey, en el que firmó una asistencia ante un rival de quinta categoría como el Sporting Hortaleza, pero en LaLiga no estuvo acertado en los minutos que le concedió contra Real Madrid y Levante, preludio de dos suplencias consecutivas contra Osasuna y Getafe.

Desacertado en la pírrica oportunidad contra el Alavés

El pasado viernes, contra el Alavés, volvió a recurrir a Alfon en la recta final al entrar en la recta final por el indiscutible Félix Correia y lo cierto es que se mostró muy desacertado cada vez que le llegó el balón, evidenciando que se encuentra a un abismo de su mejor versión, la mostrada en el Celta.

Por ello, ahora mismo, pese a la ausencia de Sierra, no da razones a García Plaza para que convierta la fe en sus virtudes en más protagonismo y la realidad es que en los tres últimos choques ligueros solo ha disputado los cinco minutos ante los babazorros.

En la derecha, su posición natural, se reparten los minutos a día de hoy Rubén Vargas y Ejuke a la espera de que regrese Miguel Sierra, y en la izquierda el luso resulta prácticamente intocable, por lo que lo único que le queda es maximizar el descanso que le otorgue a Félix, como en la cita de ayer contra los de Quique Sánchez Flores.

El Sevilla cuestiona su plan en enero con Alfon

En este sentido, el hecho de que la declarada confianza de García Plaza no se haya cristalizado en opciones reales tras el parón, entre otras cosas por deméritos del futbolista, cuestiona el plan del Sevilla de cara a enero con Alfon.

El respaldo que tenía por parte del técnico parecía cerrar la puerta hace un mes, pero a día de hoy todos los escenarios están abiertos de nuevo, no descartándose una salida si la situación no mejora en los dos meses que resta para la apertura de la ventana de enero.

El futbolista de campo con menos minutos, solo por delante de Cardoso

Ya el pasado curso salió rumbo al Villarreal con una cesión con opción a compra que no ejecutó este verano y la lo cierto es que la dirección deportiva se lo plantearía de nuevo si llega una propuesta interesante y el futbolista no despega.

Cabe apuntar que es el jugador de la primera plantilla con menos minutos, con un total de 155, solo por delante del meta suplente Fran González y del descarte Fábio Cardoso, con 32.