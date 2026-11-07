El Sevilla 'ficha' por sorpresa a Mbia para la Fundación: "Le estoy muy agradecido al club", expresa con emoción el camerunés

El centrocampista camerunés hará sevillismo en Youndé, a través de un bonito gesto solidario en el que ha contado con el total apoyo por parte de una entidad que siempre celebra las alegres visitas del carismático 'Héroe de Mestalla'

Las visitas de Stéphane Mbia a Nervión siempre son especial. Hace unos días, el exfutbolista camerunés sorprendía a los aficionados del Sevilla FC posando en sus redes sociales en la tienda oficial que se aloja en los bajos comerciales del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y en varios puntos emblemáticos de la capital andaluza. Este sábado, además, el club ha dado a conocer que esta vuelta a casa del 'Héroe de Mestalla' tiene además una sorpresa: su 'fichaje' por la Fundación 1890 para llevar parte de su carismática alegría a los más pequeños de su país.

"La Fundación 1890 ha ejecutado estos días una nueva acción solidaria, esta vez con el mítico exjugador sevillista Stephane Mbia como protagonista indirecto. El camerunés, de visita en Sevilla, fue citado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, donde recogió numeroso material que la fundación sevillista ha querido donarle, con destino a los niños de Camerún", ha explicado este sábado el propio club blanquirrojo a través de un comunicado oficial difundido a través de sus canales oficiales y acompañado en un vídeo en el que se puede apreciar con claridad la desbordante emoción con la que el exsevillista agradece este solidario gesto de la entidad.

La solidaria labor que Mbia lleva a cabo en Camerún

Mbia, a través de su propia fundación, ya presta ayuda a los más pequeños de Yaoundé, la capital de Camerún. Como él mismo ha explicado, su atención se centra de manera global en todos los pequeños que viven en familias que atraviesan problemas económicos pero, de manera especial, se dedica a colaborar de manera aún más estrecha con aquellos pequeños que padecen algún tipo de discapacidad.

En las imágenes compartidas por el Sevlla FC se puede ver cómo Mbia recibe de manos del presidente de la Fundación 1890, Santiago González, una amplia partida de equipaciones para niños, un gesto con el que el club quiere poner en valor "una forma habitual y eficaz de incitar a los jóvenes a la práctica del deporte, sobre todo en las zonas más desfavorecidas".

"Veremos a los cameruneses con las equipaciones del Sevilla, por supuesto", le ha prometido Mbia a Santiago González, a quien ha abrazado de manera sincera y no ha parado de agradecer los obsequios. "Le estoy muy agradecido al Sevilla FC y a la Fundación 1890 por este gesto, estos regalos le harán mucha ilusión a los niños de Camerún. Sé que ellos van a disfrutar mucho de estos regalos y les estamos muy agradecidos a la Fundación del Sevilla", ha manifestado luego Mbia ante las cámaras de club, antes de poner directamente rumbo a tierras africanas con las manos llenas de regalos para seguir haciendo sevillismo en el corazón del continente africano.