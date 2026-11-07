Lucas Stassin tuerce el gesto con su sequía pero apunta al Betis: "Sé que el derbi es un partido importante para todos"

El joven delantero belga (21 años) cumplió este viernes dos meses sin marcar y sólo ha podido celebrar una diana en sus nueve partidos de esta temporada, siete con el Sevilla FC y dos con el AS Saint-Étienne -club al que pertenece-

Apretando los dientes con rabia, llevándose las manos a la cabeza, quedándose tendido en el césped como queriendo tirarse de los pelos, sentado sobre el terreno de juego con rostro meditabundo, con un moflete inflado después de resoplar su frustración... Ésas fueron las fotografías que dejó Lucas Stassin en el 0-0 ante el Deportivo Alavés que este pasado viernes supuso el final de la racha goleadora del Sevilla FC.

El internacional sub 21 por Bélgica no oculta que está algo ansioso por ver portería, algo que sólo ha podido hacer en una ocasión como futbolista del conjunto nervionense y, obviamente, la sensación de impotencia se multiplica cuando ninguno de sus compañeros logra perforar la portería rival por primera vez en este curso. No obstante, sabe que a la vuelta del parón liguero hay una trascendental cita en la que cada gol marcado adquiere un valor indeleble: Stassin apunta ya al Real Betis y a El Gran Derbi que acogerá el Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo 21 de noviembre.

Las reflexiones de Lucas Stassin tras el Sevilla - Alavés

"Creo que fue un buen partido por ambas partes. Un partido con mucha intensidad, con muchos duelos... Nosotros tuvimos muchas ocasiones. En algunos partidos, como este, no puedes marcar y... lo bueno es que nos llevamos un punto", manifestó el ariete cedido por el AS Saint-Étienne intentando encontrar el lado bueno de las cosas.

"Quizás este punto sea bueno al final de la temporada. Siempre queremos los tres puntos, pero el fútbol es así. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando. El de hoy ha sido uno de esos días en los que puedes hacer de todo y aun así no marcar", añadió en declaraciones a SevillaFC+, antes de centrar la mirilla en El Gran Derbi.

Stassin tiene ganas de derbi: "Espero que marquemos muchos goles"

"Espero que en el próximo partido marquemos muchos goles", añadía Stassin pasando la página del Alavés y mirando al horizonte, donde se asoma ya El Gran Derbi ante el Real Betis. El atacante belga de 21 años es un recién llegado, pero no va a ser necesario que nadie le explique la importancia de hacer un buen partido ante el vecino y eterno rival del Sevilla FC.

"Los aficionados saben que estaremos preparados, como en cada partido. Así que sabemos que es un partido importante y que tenemos que estar preparados. Contamos con muchos jugadores con experiencia, así que dependerá de nosotros hacer un buen partido. Sé que es un partido muy importante para este club, para los aficionados... Para todos", finalizaba Stassin, optimista de cara a poder romper pronto su sequía anotadora.

Lucas Stassin cumple dos meses sin marcar

Precisamente este pasado viernes, 6 de noviembre, se han cumplido dos meses desde el primer y único tanto que Stassin ha celebrado como sevillista. Fue en la visita al RCD Espanyol (1-1) de la jornada 4, disputado el 6 de septiembre, cuando salió desde el banquillo para anotar el momentáneo 0-1 para un Sevilla FC que jugó gran parte del encuentro con 10 jugadores por la expulsión de Arouna Sangante. Desde entonces, el belga suma seis citas consecutivas sin ver portería -se perdió dos por lesión y tuvo descanso en Copa del Rey-.