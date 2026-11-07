El Sevilla pone fin a su buena racha goleadora: 13 partidos seguidos marcando, con 14 anotadores diferentes para un total de 20 dianas

En el choque ante el Deportivo Alavés que dio comienzo a la jornada 12 en LaLiga EA Sports en la noche de este pasado viernes se truncó una racha que arrancó en la primera jornada de esta 2026/2027. Los pupilos de Luis García no se quedaban sin ver portería desde la intrascendente visita al RC Celta de Vigo del pasado 23 de mayo en la última jornada de la 25/26

"Fue mejor y lo intentó pero se atascó antes del parón", se titula la crónica de ESTADIO Deportivo del Sevilla FC 0-0 Deportivo Alavés, el primer partido que el conjunto nervionense se queda sin marcar en sus 13 encuentros oficiales de este curso, entre las 12 jornadas celebradas en LaLiga EA Sports y el estreno en la Copa del Rey. "Perdonó en exceso y no pudo sumar de tres", analiza al respecto los propios medios de la entidad blanquirroja y prácticamente todas las crónicas de la prensa deportiva hispalense coinciden en el mismo enfoque. "Hicimos todo, pero la pelota no quiso entrar", resumía Juan Iglesias al término del encuentro, poniendo palabras para describir la frustración del vestuario tras este último compromiso antes del segundo parón de la temporada que dará paso al primer 'round' en El Gran Derbi.

Después de 11 veladas consecutivas llegando puntual a su cita con el gol, el Sevilla FC se quedó a cero en un encuentro en el que acumuló un total de 13 remates a portería y en el que, sin embargo, el portero del Deportivo Alavés sólo necesitó realizar dos paradas. Una de ellas, eso sí, fue para repeler el lanzamiento desde el punto de penalti que Rubén Vargas asumió con desatino y sin poder despejar el 'resultado gafas' del marcador del Ramón Sánchez-Pizjuán. Ahora, el Coliseo de Nervión confía en recuperar la puntería y abrir una nueva racha en el señalado duelo ante el Real Betis de dentro de 14 días.

La dinámica goleadora que el Sevilla FC rompió ante el Alavés

Esta dinámica se ha detenido después de celebrar dos tantos ante el Rayo Vallecano, en la primera jornada; tres contra el Athletic Club, en la segunda; uno frente a Atlético de Madrid, RCD Espanyol, Valencia CF, RC Deportivo de La Coruña y FC Barcelona, respectivamente; tres ante el Levante UD, uno frente al Real Madrid, dos a CA Osasuna, tres al modesto AD Sporting de Hortaleza madrileño y uno al Getafe CF.

Es decir, el potente frentazo de Kike Salas en el Coliseum ha sido el último gol de esta secuencia que se inauguró en esta misma 2026/2027, ya que en los dos últimos encuentros de la 25/26 se quedó sin mojar (0-1 en casa ante los merengues y 1-0 en Balaídos).

Sevilla FC 2-1 Rayo Vallecano | Jornada 1 LaLiga

Athletic Club 1-3 Sevilla FC | Jornada 2 LaLiga

Sevilla FC 1-3 Atlético de Madrid | Jornada 3 LaLiga

RCD Espanyol 1-1 Sevilla FC | Jornada 4 LaLiga

Sevilla FC 1-0 Valencia CF | Jornada 5 LaLiga

RC Deportivo 0-1 Sevilla FC | Jornada 6 LaLiga

Sevilla FC 1-3 FC Barcelona | Jornada 7 LaLiga

Levante UD 3-3 Sevilla FC | Jornada 8 LaLiga

Real Madrid 4-1 Sevilla FC | Jornada 9 LaLiga

Sevilla FC 2-0 CA Osasuna | Jornada 10 LaLiga

Sp. Hortaleza 0-3 Sevilla FC | 1ª Ronda Copa del Rey

Getafe CF 3-1 Sevilla FC | Jornada 11 LaLiga

Sevilla FC 0-0 Deportivo Alavés | Jornada 12 LaLiga

Luis García Plaza vuelve a quejarse de la falta de puntería

Tanto al final del 3-3 ante el Levante UD, partido en el que bien podría haber goleado a los granotas, o la semana pasada, cuando desperdició varias oportunidades claras para ampliar la ventaja que durante más de una hora ostentó en el Coliseum... Ya va van demasiadas veces lamentando esa falta de pegada que ha privado ya de muchos puntos al Sevilla FC en este buen inicio de curso.

"¿Creéis que el partido ha sido malo? Ha sido una de las mejores segundas partes de LaLiga. A partir del penalti hemos podido marcar cuatro o cinco goles. Incluso hemos generado más que en días como el del 1-0 al Valencia. Lo que pasa es que el fútbol es un deporte en el que el acierto y el fallo en las áreas se pagan mucho. Lo normal es que hubiéramos marcado", explicaba Luis García Plaza tras el choque. "Nos ha faltado estar acertados en las ocasiones", añadía desde sala de prensa.

"No hace falta generar 15 o 20 ocasiones, con que hagas cinco, lo normal es marcar. Ni Stassin, ni Isaac, ni Robbie han estado acertados en el gol, aunque sí en otras facetas. Lo que tienen que hacer es seguir trabajando y buscando el gol. No han estado acertados, nos ha faltado claridad, pero hemos creado ocasiones. Si seguimos en esta línea, hay que esperar a que la gente de arriba vuelva a encontrar su sitio. No le estamos sacando rendimiento a todos los buenos momentos del equipo", puntualizó el míster en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Así se reparten los goles en el Sevilla FC 26/27

Con 13 anotadores diferentes -más uno más en Copa-, el Sevilla FC es el equipo de LaLiga en el que más futbolistas han visto portería en este primer tercio de la competición.