Quique Sánchez Flores regresó al Sánchez-Pizjuán: "Me vienen muy buenos recuerdos"

El técnico madrileño volvió a Nervión por primera vez desde que abandonó el banquillo sevillista en junio de 2023 y tuvo palabras de reconocimiento para dos futbolistas a los que ayudó a abrirse paso en el primer equipo: Kike Salas e Isaac Romero

Quique Sánchez Flores volvió a pisar el Ramón Sánchez-Pizjuán. El entrenador madrileño, que dirigió al Sevilla entre enero y junio de 2023, regresó a Nervión en su primera visita desde que puso fin a aquella etapa en el banquillo sevillista. Lo hizo con un recuerdo especialmente cariñoso de su paso por el club, sin esconder las buenas sensaciones que todavía conserva de una experiencia en la que tuvo que afrontar una situación muy complicada en lo deportivo.

El actual técnico del Alavés no se olvidó de la afición sevillista, a la que reconoció su capacidad para condicionar los partidos, ni tampoco de dos futbolistas que estuvieron bajo sus órdenes y que ahora se han consolidado en la primera plantilla: Kike Salas e Isaac Romero.

"El Sánchez-Pizjuán es fantástico, me vienen muy buenos recuerdos, la verdad. Os veo a vosotros. Y tengo muy buenos recuerdos, buenas sensaciones de todo lo que pasamos en aquella época. Nos unimos mucho para hacer las cosas bien", reconoció Quique, que dejó claro que guarda un buen recuerdo de su experiencia en Nervión.

Sobre la progresión de Kike Salas e Isaac Romero

Uno de los momentos más significativos de su comparecencia llegó cuando fue preguntado por la evolución de Kike Salas e Isaac Romero. Ambos futbolistas vivieron sus primeros tiempos de protagonismo en el Sevilla bajo sus órdenes, un detalle que Quique no pasó por alto, mostrándose especialmente satisfecho al comprobar cómo han conseguido hacerse un hueco en el primer equipo.

"Lo de Kike es que al final nosotros, los entrenadores, lo único que hacemos es abrir la puerta para que la empujen los que lo merecen. Y claro, Kike e Isaac, verlos ahora consolidadísimos, pues lo que recuerdo es que eran niños cuando les abrimos la puerta, sobre todo Kike", explicó.

El técnico tuvo palabras especialmente elogiosas para el central de Morón de la Frontera. "Y ahora está hecho un tipo fortísimo e inexpugnable, me ha parecido extraordinario. Por lo tanto, me alegro mucho de esa progresión".

Elogios a la intensidad del Sevilla y a su afición

En el plano deportivo, Quique valoró positivamente el punto conseguido por su equipo en un encuentro marcado por la intensidad y la agresividad de ambos conjuntos. El preparador reconoció las dificultades que plantea el Sevilla cuando juega en casa y destacó la influencia de su público. "Bueno, es un partido que nos llevaba una intensidad y una agresividad muy alta. Nos hemos encontrado con ese partido. Afortunadamente hemos recuperado los valores de agresividad e intensidad también nosotros en contundencia. También hemos igualado bastante al rival y eso nos ha dado la posibilidad de poder puntuar".

En ese sentido, insistió en el peso que tiene Nervión. "Este equipo aprieta mucho, esta afición aprieta mucho, pone las cosas, inclina las cosas hacia un lado".

Quique también puso en valor el trabajo defensivo de sus futbolistas y, especialmente, la portería a cero, un registro que considera importante para el crecimiento del equipo. "Creo que estuvimos en la contención muy bien. Hemos sumado una portería a cero y hemos perdido la memoria de lo que era dejar la portería a cero. Es la cuarta en doce partidos, es un tercio. Está muy bien comparando con la temporada pasada, que se consiguieron cinco en todo el año".

Por todo ello, quiso poner énfasis en el trabajo colectivo de los suyos. "Por lo tanto, hay que darle valor al esfuerzo de los jugadores y a la intensidad que pusieron para sacar un buen resultado".

La falta de ocasiones y el penalti detenido por Sivera

El entrenador del Alavés también explicó las dificultades que encontró su equipo para generar peligro con continuidad, analizando la presión sevillista como gran condicionante para su propuesta ofensiva, aunque recordó que cuando consiguieron superar esa primera línea llegaron las oportunidades.

"Estábamos apretados, en intensidad son buenos, ellos no dejan girar. Las veces que hemos girado hemos hecho ocasiones muy claras de gol, sobre todo la del primer minuto. Y me hubiera gustado llegar más de ese modo, que es nuestra forma de poner a correr a los jugadores por fuera, pero no tuvimos esa capacidad y también tiene que ver con el esfuerzo del Sevilla para recuperar rápido la pelota", declaró.

Por último, Quique se pronunció sobre la acción del penalti y la grandísima actuación de Sivera, el héroe de su equipo, decisivo desde los once metros. El técnico expresó sus dudas sobre la decisión arbitral, aunque quiso dejar claro su respeto hacia los colegiados. "Bueno, yo respetando mucho, como respeto la tarea arbitral, los respeto muchísimo, creo que es un penalti que nunca se debió lanzar, en mi opinión, mi humilde opinión".

En cualquier caso, destacó la importancia de la intervención de su guardameta, que ya había detenido otro lanzamiento en San Mamés. "A partir de ahí Sivera es el segundo penalti que para. Paró uno en Bilbao, en el mismo lado, ahora aquí en Sevilla. Valores muy importantes, valores gol y además es valor puntos clarísimos".

Y terminó poniendo en perspectiva sus dos actuaciones. "Ya lo hizo en San Mamés y aquí en Sevilla, en dos grandes estadios, en dos partidos muy exigidos. Y no es que haya tenido que tener luego otras grandes intervenciones, pero en la más importante ha estado presente y ha estado francamente bien".