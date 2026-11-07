Escudé ayuda a los compañeros de Jesús de Miguel desde su trágica experiencia con Antonio Puerta en el Sevilla: "Lo importante es estar unidos e intentar sonreír a la vida"

El excentral, a la pregunta de cómo se puede volver a jugar tras perder a un compañero, destaca la importancia de estar arropado y permanecer unidos en todos los estamentos, a la par que recuerda cómo lo vivieron en el vestuario nervionense

El trágico fallecimiento de Jesús Miguel, delantero del Tenerife, por el choque con el portero Jesús Owono, ha causado una auténtica conmoción en el mundo del fútbol y en la sociedad en general, y ha recordado otros episodios muy dolorosos que se han producido en un terreno de juego, como la muerte de Antonio Puerta en el arranque de la temporada 07/08.

Una tragedia que sufrió en primera persona Julien Escudé, compañero y amigo del canterano nervionense, y que ahora se le ha revuelto en la memoria y en la entraña con lo ocurrido con el delantero madrileño.

En este sentido, a partir de su durísima experiencia, el exdefensa francés, afincado en Sevilla, ayuda a los compañeros del fallecido en un trago tan amargo, con consejos para salir adelante dentro de lo posible.

Escudé afirma que es clave estar unidos

Así, en una entrevista se le pregunta cómo se puede volver a jugar cuando se pierde a un compañero, a lo que responde con una lección de vida y la sinceridad del que perdió a un ser querido en el vestuario. "Es difícil, porque es verdad que en ningún momento profesionalmente podemos pensar que esos tipos de accidentes pueden llegar, aunque sea un deporte de choque y pueda haber mucha violencia en algunos de ellos y el cuerpo sufra mucho. Lo realmente importante en estos casos es ser arropado, estar unidos, porque este tipo de sucesos también unifica mucho y refuerzan lo que es la identidad del club, de los propios jugadores, por haber vivido un momento tan difícil", señaló en Marca Escudé, que da un consejo sincero.

"Ante eso hay que cambiar e intentar sonreír a la vida, sonreír a lo que más nos gusta, siempre sentir que somos privilegiados del deporte que estamos haciendo y también de compartirlo con la afición", señaló el exfutbolista, que insistió en la importancia de estar unidos y recalcó el sentimiento que promovió en Nervión.

"Yo creo que eso puede unir muchísimo, lo que nos pasó a nosotros con el sevillismo. Por eso creo que en el Tenerife, sus plantillas, sus jugadores, tienen que estar unidos, compartir, porque va a ser un duelo que va a durar un tiempo", explicó.

Recuerda cómo se enteraron de la noticia del fallecimiento de Puerta

Además, Escude recordó cómo se enteraron de la noticia y lo difícil que fue trasmitirla a los jugadores de la plantilla. "Antonio todavía estaba en el hospital y no sabíamos realmente cuál era. Teníamos un partido importante de Europa en Grecia y Monchi no sabía cuando darnos la noticia, si antes del partido o no. Finalmente no las dio en una charla previa al partido y todo el grupo estaba totalmente destrozado, pues habíamos perdido a un compañero que hace pocos días estaba contigo compartiendo su pasión", rememoró.

"Recuerdo que una vez en Sevilla, tuvimos una charla todos juntos en el vestuario con Monchi otra vez, explicando un poquito la situación de la familia de Antonio y que luego cada uno hiciera lo que creyera conveniente. Yo creo que dentro de la pena que podemos tener, cada uno puede reaccionar de una forma o de otra sin juzgar a nadie. Cada uno tenía libertad para visitar a la familia, mandar un mensaje o lo que estimara más apropiado", contó.