El Ramón Sánchez-Pizjuán brinda un emotivo homenaje a Jesús de Miguel bajo la comunión de Sevilla y Alavés

El Ramón Sánchez-Pizjuán ha sido el primer templo de la Primera División en brindar un homenaje al fallecido Jesús de Miguel, con un gesto de comunión entre ambos equipos que ha servido rendir un tributo al jugador

Esta jornada de LaLiga será, tristemente, una de las más recordadas durante mucho tiempo. El fútbol, en estos momentos, sigue llorando la pérdida inesperada de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, que acabó falleciendo por una grave acción en el terreno de juego. Estos días, sin lugar a duda, han sido de recuerdo a su figura en todo el panorama futbolístico. Las competiciones europeas no fueron menos y, el día que falleció, no sonó el himno de la Champions en los campos españoles; al igual que se guardaron los correspondientes minutos de silencio.

La competición doméstica no iba a ser menos en este sentido. De hecho, hasta última hora, no ha estado muy clara que se fuese a disputar esta jornada por la petición de AFE. Tras mantener varias reuniones los entes participantes en la organización de un encuentro, se acabó decretando que se viviese un fin de semana de homenajes a la figura del jugador, unos actos que han sido más que emotivos para todos los presentes, empezando en este caso en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El club, horas antes del partido, ya anunció que se guardaría un minuto de silencio antes del partido y que, en el minuto 9, se haría un bonito homenaje por parte de todos los jugadores.

Sin embargo, antes de comenzar el encuentro, más detalles han sido los que se han podido ver. Sobre las 20:50, algo no habitual, ha empezado a entonarse el Himno del Centenario del Sevilla FC. Los jugadores, que salieron al terreno de juego sin ese himno cantado a capella, lucieron camisetas en homenaje a Jesús de Miguel. Encabezados por el colegiado del encuentro, que lucía un ramo de flores, este lo acabó depositando en el lugar donde sufrió el fatídico golpe el futbolista. Los jugadores se pusieron alrededor del ramo y se guardó un respetuoso minuto de silencio, sin la habitual marcha de "Amarguras" que suele sonar en el feudo nervionense en estos actos.

Tras todos los aplausos y gestos, tanto los jugadores como el colegiado brindaron también un respetuoso minuto de aplausos al que se unió la totalidad del Ramón Sánchez-Pizjuán, terminando de esta forma este homenaje antes del partido y que, de alguna forma, devuelve la esencia que el deporte tiene que ser.

Vídeo emotivo en el minuto 9

Tal y como versaba en el comunicado de la entidad sevillista, también se hizo un homenaje cuando se alcanzó el minuto 9 de encuentro. En este caso, se paró el encuentro y en los videomarcadores se emitió un vídeo más que emotivo en recuerdo a Jesús de Miguel, todo bajo el lema "Siempre en nuestro recuerdo" con el crespón y el número de su dorsal.

LaLiga, en este caso, ha sabido responder a las circunstancias. Ha sido una semana más que complicada en el mundo del fútbol, que ha visto como uno de los suyos se marchaba practicando lo que tanto le gustaba hacer. Un cruel final que se ha visto envuelto de toda la solidaridad tanto hacia su familia como al club y sus compañeros de equipo.