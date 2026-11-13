Luis García, entrenador del RCD Mallorca: "Son contratiempos que hay que solucionar y mirar hacia adelante"

El entrenador del RCD Mallorca se ha mostrado confiado, a pesar de las numerosas bajas que tiene, de sacar un buen resultado en el partido contra el Córdoba CF que disputa este fin de semana

El RCD Mallorca regresa a la acción este mismo sábado en donde se enfrenta al Córdoba CF en un nuevo partido de Segunda división. El equipo bermellón busca la victoria frente a un rival que va en franca mejoría. No lo tendrá fácil el conjunto que entrena un Luis García que ha asumido con deportividad las múltiples bajas que tiene para este importante encuentro liguero.

El RCD Mallorca no podrá contar con los internacionales Valjent, Zito, Bergstrom y Guille, ni tampoco con los tocados o lesionados de larga duración Morlanes, Roca, David López, Cerdà y Jan Salas en el partido contra el Córdoba CF. "Son contratiempos que hay que solucionar y mirar hacia adelante. Deberemos tener cuidado con los cambios y las fichas de filial, pero ya me conocéis un poco. No me valen las excusas, sólo mirar lo que tenemos, es verdad que tenemos menos opciones pero esas opciones no tienen por qué ser peores que las que teníamos antes. Estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido los que estemos y lo vamos a sacar adelante", ha explicado Luis García en rueda de prensa.

El técnico del equipo bermellón se ha alegrado de volver a jugar con el calor de su público a favor. "Volvemos a casa, nuestra gente seguro que va a estar ahí y con ganas que ruede el balón. El motivo por el que se ha parado no le gusta a nadie sin lugar a dudas. Con ganas de volver a jugar en casa, hemos trabajado bien durante la semana. Es cierto que dimos el fin de semana libre que también era necesario para el jugador".

También ha desvelado las posibles variantes que podría introducir en el once titular. "Tenemos diferentes opciones, Kalumba sin ninguna duda, Arnau Puigmal también, algún jugador interior que puede jugar en posición exterior en función de lo que queramos. Cualquiera de las posibilidades que tenemos es buena".

Por otro lado, Luis García ha elogiado al Córdoba CF y a su entrenador Iván Ania. "Tienen una idea muy clara con un entrenador muy bueno, creo que su cuarta temporada en el Córdoba. Independientemente de cambiar jugadores fichan para una misma idea, lo que considero que debe ser un equipo de fútbol, un patrón que desarrolla, es un equipo intenso que nos va a exigir nuestro mejor nivel pero nosotros también les vamos a exigir porque estamos en muy buen momento".

Por último, se ha congratulado de tener a su disposición a Dani Luna. "Es importante porque tenemos a Dani Luna, es un paso adelante tenerlo disponible. No ha podido competir ni jugar amistosos, pero esta semana ya ha entrado en tarea con el grupo. Lo más importante es que sigamos ese proceso poco a poco con él".

El RCD Mallorca necesita la victoria para continuar en, al menos, los puestos que dan acceso a disputar las eliminatorias de play off para ascender a Primera división. Actualmente es sexto clasificado sumando un total de 22 puntos.