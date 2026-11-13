El absurdo debate sobre Lamine Yamal en la Selección Española

El extremo ya se ha incorporado a la concentración de la Selección Española para disputar el último partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League﻿. Nadie puede poner en duda su compromiso con el combinado nacional

No hay convocatoria de la Selección Española en la cual no se genere un debate absurdo o incluso, permitidme la mala palabra, estúpido. En este mes de noviembre el que ha recibido alguna que otra crítica, de los de siempre, dicho sea de paso, es Lamine Yamal quien se ha incorporado más tarde, perdiéndose el partido contra Chequia, para jugar ahora frente a Inglaterra en la UEFA Nations League. El atacante ya está con el resto de sus compañeros y está a las órdenes de Luis de la Fuente, demostrando, una vez más, su compromiso con el combinado nacional.

Lamine Yamal: una estrella con un indudable compromiso con España

Desde que se decantó por jugar con la Selección Española, ignorando una y otra vez los intentos de Marruecos por convencerle, Lamine Yamal ha demostrado una actitud y un compromiso indudable. Siempre que ha estado disponible ha jugado, siempre ha echado una mano y siempre ha rendido a un excelente nivel que ha propiciado que España viva su segunda época dorada en su historia. El Mundial 2026 y la Eurocopa 2024 no se entienden sin la presencia en el terreno de juego del extremo.

Algunos utilizarán que Lamine Yamal estuvo lejos de su mejor nivel de juego en el Mundial 2026, pero eso es otro argumento a su favor. A sus 19 años, el atacante del FC Barcelona trabajó duro para superar una lesión muscular y jugar y defender la camiseta de la Selección Española en una Copa del Mundo que al final se ganó.

Lamine Yamal lo ha dado todo siempre por la Selección Española (11 goles y 14 asistencias en 37 partidos disputados) y es por ello que si ha llegado a un acuerdo con Luis de la Fuente, quien al final no deja de ser su jefe, para descansar contra Chequia. Pues no toca otra que respetarlo. Porque seguro que eso es lo mejor para España y también para el propio Lamine Yamal.

Y es que no hay que olvidar lo siguiente﻿, Lamine Yamal tiene sólo 19 años y hay que cuidarlo mucho de cara al presente y también para el futuro en donde en el horizonte más próximo aparece un Mundial 2030 que el extremo jugará con 23 años y en el cual España, si lo gana, puede consagrarse como la mejor selección que se haya visto nunca. No es poco el reto que tiene por delante un equipo y un futbolista que van para históricos si es que no lo son ya.

Por ello, no se entiende tanto debate para sacar polémica de donde no lo hay. Lamine Yamal goza de un estatus que es aceptado por todos y la Selección Española funciona perfectamente﻿, siendo un equipo que demuestra tener pocas debilidades. Es vez de disfrutar del momento, se generan unas discusiones absurdas sobre un futbolista que lo único que ha hecho es dar alegrías y felicidad a una afición que por fin tiene un gran estrella con la que identificarse.