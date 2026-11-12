Manuel Pellegrini, satisfecho a pesar del sufrimiento del Betis frente al Navalcarnero: "No tengo ningún reproche que hacer"

El técnico chileno ha comparecido ante los medios de comunicación tras este agónico pase frente al Navalcarnero, que ha visto como Rodri Marina tuvo que salvar los muebles de una eliminatoria que apuntaba a ser una gran sorpresa de la Copa del Rey

No se puede decir que el regreso a Alcorcón para Manuel Pellegrini haya sido cómodo, ni mucho menos. Los Rodrigos han evitado que el equipo bético fuese el encargado de protagonizar la gran sorpresa de esta Copa del Rey, siendo Rodri Marina el salvador del conjunto verdiblanco salvando al equipo en el minuto 92' para empatar el encuentro y salvar la eliminatoria. A pesar de que el equipo fue superior, y así pronto lo demostró con un tanto de Riquelme, el Navalcarnero fue capaz de poner el dos a uno a menos de quince minutos para el final del partido. Un lance que pudo acabar salvando en el descuento y sentenciando la eliminatoria en la primera parte de la prórroga.

En un encuentro marcado por las bajas, debido a que esta jornada quedó enmarcada dentro del parón internacional, Pellegrini supo encontrar recursos desde el banquillo para salvar los muebles. Tras el encuentro, quiso mostrar sus sensaciones por esta victoria agónica, aunque no considera el chileno que el equipo haya hecho un mal encuentro. "Lo logramos angustiosamente en los últimos minutos, pero habiendo tirado más de veintitantos tiros a portería, entonces tampoco el resultado reflejaba lo que estaba pasando dentro del campo. Normalmente en estos partidos el equipo de división más alta tiene menos actitud, creo que hoy día lo único que no le faltó al equipo fue actitud, desde el primer minuto con buena recuperación, con llegada, con buena salida, un equipo que estaba muy bien encerrado atrás, que costaba entrarle".

Buenas sensaciones a pesar del sufrimiento

El técnico chileno lo tiene claro, y es que no se puede obviar lo sucedido en la tarde de este jueves. "El equipo salió del primer minuto con la actitud necesaria para marcar una diferencia, se marcó en el juego, no se pudo marcar en el marcador. Las estadísticas son abrumantes en cuanto a la cantidad de goles, de tapadas, de tiros directos que tapó el portero. No perdimos la tranquilidad cuando quedaban pocos minutos y íbamos perdiendo con el convencimiento de que, con tanta llegada, alguna íbamos a tener que convertirla".

Rodrigo Riquelme frente al Navalcarnero / IMAGO

"Un partido muy positivo y, si hubiéramos quedado eliminados, diría exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. No tendría ningún reproche al equipo de lo que hizo este partido".

¿Un miedo al Alcorconazo 2.0?

"A 17 años ni me acuerdo dónde estaba, no alcanzo a retroceder tres semanas. Estoy metido en el futuro y no en el pasado. En el pasado siempre hay cosas positivas, cosas negativas, se sacan aprendizajes de distintas cosas, así que en ningún caso estaba relacionando algo que pasó en otro club, hace 17 o 15 años. (...) Un equipo dedicado a jugar, por supuesto, cuando quedaban tres minutos hubiera sido una eliminación muy dolorosa en la Copa del Rey".

Lo Celso, en el encuentro frente al Navalcarnero / RBB

"Era un equipo de Segunda RFEF y no podía uno quedar eliminado sin hacerse una crítica fuerte, pero reitero que no tengo ningún reproche que hacer a los jugadores. En ningún caso hubo ni dejación, ni creyendo que íbamos jugando con menos, que íbamos a clasificar. No convertimos los goles que tuvimos, ellos llegaron muy pocas veces y convirtieron dos goles, así que me alegro de tener la tranquilidad para hasta el último minuto buscar la clasificación".

De la tranquilidad con Diego Llorente a un Antony que sigue sin sumar en su marcador

Antony vuelve a sumar un encuentro que, a pesar de haber hecho una gran acción en el primer tanto de Riquelme, sigue sin sumar en su marcados. "Todos esperamos que Antony retome su mejor versión, hay que apoyarlo también en algunos momentos que son más negativos. Está muy consciente y trabajando en buenas formas, así que no tiene ningún problema en ese aspecto. Seguro que lo vamos a ver más temprano que tarde en el nivel que todos sabemos que puede dar".

"Diego Llorente tuvo un golpe en la cabeza que perdió un poco el conocimiento, pero dos o tres minutos después del vestuario ya estaba perfectamente. Hicieron las pruebas médicas, así que no tiene ningún problema".