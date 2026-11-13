Fabián Ruiz no retrocede un milímetro y ya no sabe cómo decirlo: "Ojalá pueda volver a vestir la camiseta del Betis"

Aunque hace mes y medio reconocía que "ahora no es el momento", pues está a punto de renovar hasta 2029 con un PSG que le ha permitido ganar ya 14 títulos (entre ellos, las dos últimas ediciones de la Champions League), el palaciego no pierde la esperanza de poder retirarse con el equipo gracias al cual "aquel niño pudo cumplir su sueño"

No se esconde. Como hace con su acento y su ceceo, lo que ya provocó un 'dardo' a TVE por subtitular una entrevista con su madre el pasado verano. Cada vez que alguien le pregunta, con la misma naturalidad que se expresaba en su día el entonces madridista ﻿Dani Ceballos﻿, que ya ha completado la 'operación retorno' casi una década después y le espera con los brazos abiertos, o un Pablo García que acaba de abandonar su casa rumbo a ﻿Santander en busca de minutos, ﻿Fabián Ruiz deja claro que desea volver al ﻿Real Betis﻿, que dejó en ﻿2018 no sin antes renovar para dejar ﻿30 millones de euros en caja. Un objetivo que le ilusiona a medio plazo, como también a una afición que le rinde ﻿pleitesía por sus constantes ﻿guiños﻿.

Esta semana reiteraba su intención durante una entrevista a 'OKDiario' durante la concentración con ﻿España para los partidos de la ﻿Nations League ante la ﻿República Checa e ﻿Inglaterra: "Sí, siempre lo he dicho. Soy bético. El Real Betis ha sido mi casa y sigue siéndolo, también para mi familia. Me gustaría acabar mi carrera allí, retirarme con mi afición, con mi equipo y con el club que me lo ha dado todo. Gracias a la ayuda que nos dieron, aquel niño pudo cumplir su sueño. Ojalá pueda volver a vestir esa camiseta. Sería la mejor manera de terminar mi carrera". Y lo dice con ﻿31 años﻿, en la cresta de la ola (a punto de batir el récord de duelos seguidos invicto con la '﻿Roja﻿') y con ﻿19 títulos en su palmarés.

Precisamente por este 'prime' es complicado, prácticamente imposible, que el reencuentro con el 'hijo pródigo' sea inmediato. Con contrato hasta ﻿2028﻿, está a punto ﻿Fabián Ruiz de rubricar una ampliación un año más con el ﻿PSG﻿, que le ha brindado ﻿14 entorchados ﻿(entre ellos, las dos últimas ediciones de la ﻿Champions League﻿)﻿, por cuatro con ﻿España ﻿(un ﻿Mundial﻿, una ﻿Eurocopa﻿, una ﻿Liga de Naciones y el ﻿Europeo sub 21﻿) y uno del ﻿Nápoles. En ﻿Heliópolis ﻿solamente ha podido por ahora proclamarse campeón de ﻿Segunda división﻿. Si no cambia mucho el panorama, afrontaría ese ansiado regreso con ﻿33 años﻿, aunque se trata de dos caminos destinados a cruzarse de nuevo. "Ahora mismo no es el momento, pero en el futuro seguro que sí﻿", zanja el '8'.

"Gracias" a la verdadera culpable de su éxito

Tuvo también el mediocentro palaciego unas palabras de ﻿agradecimiento a su progenitora, Chari Peña﻿: "De pequeño no era consciente de todo el sacrificio que estaba haciendo. Pensaba que era lo lógico, porque era mi madre y yo era su hijo. Ahora le daría las gracias por el esfuerzo que hizo por mí y por mis hermanos. Éramos tres y era muy difícil. Sin su ayuda no habría llegado a ser futbolista profesional. Siempre se lo digo. Todos estos títulos y todo lo que tenemos hoy es gracias a ella". No en vano, tras su divorcio, sacó adelante a los tres hermanos prácticamente sola, aceptando un trabajo como limpiadora en la ﻿Ciudad Deportiva Luis del Sol para facilitar el acceso de ﻿Fabián Ruiz a la cantera verdiblanca.﻿