Fabián Ruiz lanza un dardo a TVE y sale en defensa del andaluz y su acento

El jugador del PSG, formado en la cantera del Real Betis y que está defendiendo a la selección española en el Mundial 2026, tiró un dardo a la televisión pública española por subtitular a su madre en un documental sobre el origen de los jugadores de la Roja

España es un país lleno de acentos y uno de ellos es el andaluz. Este es el acento con el que habla Fabián Ruiz, jugador de la selección española, formado en la cantera del Real Betis y que actualmente juega en el PSG de Luis Enrique. En el documental que emitió a principios de esta semana La 1 de Televisión Española y que se titulaba 'Denominación de origen', saltó la polémica por ese acento que lleva a gala Fabián Ruiz en la selección española.

La madre de Fabián Ruiz intervenía en dicho documental y en La 1 de TVE decidieron subtitular a Chari Peña, que es como se llama la progenitora del jugador del centrocampista de la selección española. Este miércoles, el propio Fabián Ruiz ha lanzado un dardo a TVE para despedirse en una entrevista con DAZN.

Dardo de Fabián Ruiz a TVE después de subtitular el andaluz de Chari Peña

Fabián Ruiz sorprendió en el final de su entrevista con DAZN, uno de los medios, que junto a la propia TVE está emitiendo los partidos del Mundial. Fabián Ruiz no dudó en 'facilitar' a los compañeros de DAZN la compresión de sus palabras para los espectadores que viesen la entrevista al jugador de la selección española y declaró, con mucha ironía: "Por último quería decir que, si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulos por mi acento andaluz si lo queréis hacer". El periodista que entrevistaba a Fabián Ruiz le seguía el juego al jugador de España y afirmaba con rotundidad que se le había entendido perfectamente. Además, el propio jugador confesó que su madre "es todo" para él.

Fabián Ruiz buscará volver a ser protagonista con España

Más allá de esta anécdota por el acento andaluz de Fabián Ruiz, el jugador de la selección española tratará de recuperar la titularidad en la última jornada de la fase de grupos del Mundial.

En el duelo inaugural de la andadura de España en este Mundial ante Cabo Verde, el centrocampista partió como titular pero tras el inesperado y decepcionante empate, Luis de la Fuente decidió que Fabián Ruiz, junto a Marcos Llorente, Ferran y Gavi, no partirían de inicio ante Arabia Saudí. A falta de 20 minutos y con el partido resuelto ante los sauditas, Luis de la Fuente le dio entrada la jugador del PSG.

El juego de España ante Cabo Verde, algo más lento que Arabia Saudí, impidió brillar a Fabián Ruiz. Precisamente ante Uruguay, lo más lógico sería que los charrúas no se encerrasen atrás ya que necesitan los tres puntos para terminar la fase de grupos en primera posición. Podría entonces Luis de la Fuente volver a darle una oportunidad de ser titular a Fabián Ruiz de cara a darle descanso a Dani Olmo pensando en los dieciseisavos de final.