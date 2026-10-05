"Los títulos que cambiaría" un "loco" Ceballos "por ganar uno con el Betis", el consejo "brutal" a Fran García e Isco y la "espina clavada" de Fajardo

El mediocentro utrerano admite estar "cogiendo sensaciones" tras "un año atípico" marcado por "la incertidumbre sobre si podía venir o no" y se felicita por superar "cierto distanciamiento con la afición" verdiblanca, abriendo las puertas a Fabián para que le imite en 1-2 años y soñando con 'La Roja'

"Está siendo un año atípico para mí, porque la pretemporada es importante para los jugadores. Pero poco a poco estoy cogiendo sensaciones. Por suerte, he podido jugar 30 minutos en cada partido y estoy encontrándome cada vez mejor, haciendo caso a lo que me marcan los técnicos y los preparadores físicos", apunta Dani Ceballos en su entrevista con el programa 'Zona Deporte' de 'PTV Sevilla', donde confiesa que a veces tiene que pellizcarse para darse cuenta de que no es un sueño y, nueve años más tarde, vuelve a vestir de verdiblanco en la que siempre ha considerado su casa, el Real Betis.

"A mi familia le digo que a veces no me creo que estoy aquí. Parece que me fui hace dos semanas y han sido casi 10 años. Estar en mi pueblo, cerca de mi familia, con mis abuelos y mis amigos, hacen amena la vuelta tras todo este tiempo fuera. Cuando hago en coche cada día el trayecto desde Utrera a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, me remueven los sentimientos de cuando lo hacía en la cantera", rememora el mediocentro heliopolitano, que abordaba a continuación algunos asuntos más peliaguados, como su relación con una afición que parece haberle 'perdonado' tras algunas decisiones que no acabó de entender.

"Ha habido cierto distanciamiento entre la afición bética y yo, pero hemos ido acercándonos más. Era ya un clamor en este ultimo mercado que la gente quería que volviera. El público me recibió mejor de lo que me esperaba. Ahora, me toca a mí devolver ese cariño a la grada", explica Dani Ceballos, que ya tendió puentes y huye de polémicas: "La afición sabe lo que se habla por la prensa. Siempre he tenido contacto con gente dentro del club. Ha habido momentos en que se pudo dar, pero el Real Betis está en otra situación, en un momento muy importante de su historia, por segunda vez en Champions. Se ha alineado todo para que sea este año. Y muy contento de que sea ahora".

La larga espera en verano

"Con todos los que hablaba me decían que estaba loco por renunciar a un año de contrato con el Real Madrid, que esperara a tener algo, pero debía un respeto al club que me lo dio todo durante 10 años, ser sincero y cerrar ya esa etapa. Les di las gracias por todo, porque mejor no me han podido tratar, pero era el momento idóneo. Luego, vino la incertidumbre sobre si podía venir o no al Real Betis, pero dejé el Real Madrid sabiendo que era el momento de volver a casa. Gracias a Dios, se dio".

Manu Fajardo

"Él siempre me hizo ver que era uno más de este club. He tenido conversaciones en años anteriores como si perteneciera a este club. Me preguntaba por gente joven de la cantera del Madrid, por Fran Garcia, que lo tuvo él en el Rayo Vallecano... Manu me dijo que era una espina que tenía clavada, que quería ser el director deportivo que me trajera de vuelta. Ha sido muy importante para que viniera".

Recomendaciones

"Fran García me preguntó también por el club, como en su momento Isco Alarcón, al que ya le dije cuando estaba con el Sevilla FC que el ir al Real Betis era un cambio brutal. Esta afición que te atrapa y te arropa. Él no tenia equipo y, en sólo dos partidos, le dieron todo su cariño. A Fran le dije que el Rayo era similar por el concepto de familia y por la unión. Siempre que me preguntan por el Betis les digo que los que están aquí siempre van a hablar maravillas del club".

Recibimiento de los 'jefes'

"El día que aterrizamos aquí, cuando se cerraba el mercado, tuve una charla privada con el entrenador, que me dio la bienvenida y me dijo que venía una temporada ilusionante con un plantel ilusionante. Con Ángel (Haro) hablamos un poco de todos estos 10 años, cómo ha evolucionado el club, su margen de mejora, del futuro estadio... El club está dando pasos gigantes en la dirección correcta, pero aún tenemos ese margen de mejora para seguir creciendo".

La Champions

"El objetivo del Betis, por lo que es históricamente, debe ser centrarnos en LaLiga, pero sin dejar al lado este premio al trabajo de los compañeros el año pasado. Hemos visto que podemos jugar de tú a tú con cualquier equipo. Le ganamos al Real Madrid; fuimos al campo del Lille, que está en la zona alta de la tabla en Francia, y vencimos también. Lo afrontamos con ilusión, con respeto a los rivales, que son los mejores equipos de Europa, pero tenemos compromiso y plantilla para disputar los partidos contra cualquiera".

Selección

"Es un objetivo para mí real. Con continuidad puedo estar en la quinielas, pero el club es lo más importante. Me irá marcando si tengo opciones o no. Si seguimos con esta buena dinámica, al seleccionador le va a ser más dicil dejar a béticos fuera. Pero es verdad que hay gente de mi quinta en un gran momento y una generación joven haciéndolo muy bien. Lo que podemos controlar es rendir al máximo aquí para ponérselo difícil. Es una de las cosas por la que estoy aquí. Llego en mi mejor etapa, con madurez deportiva y estabilidad emocional, lo que hace que se reúnan las condiciones para dar mi mejor versión".

Fabián

"Ojalá (que vuelva también). Está en otras circunstancias diferentes, siendo importante en un equipo que viene de ganar dos Champions. Supongo que su deseo será pronto volver y estar cerca de su familia. Te tira la casa. Creo que es un error pensar que viene a retirarse, porque lo haría en su madurez futbolística y capaz de aportar muchísimo. Quizás en 1-2 años no tenga ese rol ni juegue tanto en el PSG. El Betis es su casa y le esperamos con los brazos abiertos".

Títulos

"Hay que ser realistas. LaLiga y la Champions son muy difíciles. La Copa del Rey es lo mas coherente para nosotros. El club está en una buena dinámica. Cambiaría muchos de mis títulos por ganar uno con el Betis, pero paso paso, plantando bien la dirección a la que queremos ir. En febrero, marzo o abril, veremos dónde estamos. Hablando con otros compañeros de la Copa de 2022 dicen que nunca ha vivido nada igual. No tuve la suerte pero ojalá en esto tres años (los de su contrato) podamos ganar algún titulo".