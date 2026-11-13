Valentino Rossi: "Nunca existió una patada a Marc Márquez. Lo puedo jurar por lo que sea, también por la cabeza de mis hijas"

El ex piloto de MotoGP ha explicado que no tiró al español en el Gran Premio de Malasia 2015 en el cual mantuvo una batalla sobre la pista que acabó con el catalán por los suelos. El italiano se ha ratificado en su versión de los hechos en su biografía Valentino Rossi: La Mia Storia

El desencuentro entre Valentino Rossi y Marc Márquez vive un nuevo capítulo después de que el italiano haya publicado su biografía, Valentino Rossi: La Mia Storia, en donde ha revivido aquel Gran Premio de Malasia 2015 en donde la relación entre ambos se rompió de manera definitiva. En aquella carrera, Marc Márquez luchaba en pista dl circuito de Sepang contra Valentino Rossi y el español acabó en el suelo después de una maniobra del italiano en la que supuestamente Valentino Rossi le dio una patada a Marc Márquez. Una acción que niega haber hecho tal y como dice en su biografía en donde Valentino Rossi da su versión de los hechos.

Valentino Rossi ha aprovechado la publicación de su biografía para revivir la caída de Marc Márquez en el Gran Premio de Malasia 2015. El italiano ha señalado en el escrito que no entendía por qué Marc Márquez le luchaba la posición y no le dejaba tirar para intentar alcanzar a Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa. "Me acerqué, le miré y dije: ‘¿Qué demonios haces? Basta ya, para".

Valentino Rossi ha detallado también cómo se dieron los hechos, según su punto de vista, en esa vuelta 7 al circuito de Sepang que acabó con Marc Márquez por los suelos. "Márquez acelera para intentar adelantarme, su maneta de freno me engancha en la pierna por debajo del mono y a la altura de la rodilla. En ese instante, mi pierna izquierda se desliza hacia abajo".

Realmente parece que una patada provocó la caída. Yo también lo creo viendo las imágenes. Nunca existió una patada

Muchos aficionados acusaron a Valentino Rossi de haberle dado una patada a Marc Márquez, pero el italiano ha asegurado que jura por sus hijas que dicha acción nunca se produjo. "Realmente parece que una patada provocó la caída. Yo también lo creo viendo las imágenes. Nunca existió una patada. Lo puedo jurar por lo que sea, también por la cabeza de mis hijas".

Valentino Rossi, junto a Marc Márquez en el Gran Premio de Malasia 2015. / IMAGO

Valentino Rossi sigue muy dolido con Marc Márquez

Valentino Rossi está muy dolido desde aquel año con Marc Márquez ya que el italiano considera que el español fue la persona que le impidió ganar el mundial de pilotos de MotoGP en el año 2015 que a la postre se llevó Jorge Lorenzo.

No es la primera vez que Valentino Rossi ha mostrado su descontento con Marc Márquez en los últimos días. "La historia de 2015 es aún más absurda y ahora me da aún más rabia porque Márquez no estaba luchando por el campeonato, Lorenzo y yo sí. Él solo luchaba para hacerme perder, y al final lo logró. Eso es algo que nunca se olvida, todavía duele", ha dicho esta semana en el programa de televisión italiano Che tempo che fa cuando promocionaba su biografía.

Desde aquel entonces, la relación entre Valentino Rossi y Marc Márquez está totalmente rota y no tiene visos de arreglarse ya que el italiano le guarda rencor al español. Por su parte, el catalán no opina demasiado sobre estos temas en los últimos años y está totalmente concentrado en seguir ganando mundiales. No en vano, lo tiene prácticamente en la mano en este año 2026.