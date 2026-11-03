Robbie Ure se marcha a Escocia en busca de una inyección de confianza antes de vivir por primera vez El Gran Derbi

El delantero de Glasgow se marchará a su país después del duelo del próximo viernes contra el Deportivo Alavés y regresará a Sevilla unos días antes de recibir al Real Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Dos goles en 12 partidos oficiales, uno al Levante UD en la jornada 8 de la LaLiga EA Sports y otro al AD Sporting de Hortaleza en la primera ronda de la Copa del Rey. Ése es el pobre balance de Robbie Ure en estos primeros meses como futbolista del Sevilla FC. El delantero de 22 años, fichado este pasado verano del Sirius FC sueco por 6,5 millones de euros, está acusando el enorme salto competitivo.

El de Glasgow, que se mantiene en periodo de adaptación, sigue padeciendo esa falta de confianza por su incapacidad para demostrar el olfato de gol que evidenció en su anterior club (31 goles en 50 partidos) y se ha vuelto a aferrar a la selección de Escocia para buscar estímulos positivos que le ayuden a volver del parón liguero de noviembre más enchufado antes de afrontar por primera vez El Gran Derbi hispalense.

Pocognoli mantiene su confianza en Robbie Ure para el desenlace de la UEFA Nations League

El seleccionador escocés, Sébastien Pocognoli, ha anunciado este martes su convocatoria para los próximos partidos contra Macedonia del Norte, el 13 de noviembre en el Hampden Park de Glasgow, y frente a Suiza, el 16-N en el Kybunpark de St. Gallen, correspondientes a las dos últimas jornadas de la fase de grupos en la División B de la UEFA Nations League. En la lista repite el delantero del Sevilla FC, que se estrenó como internacional absoluto en la 'Ventana FIFA' celebrada entre finales de septiembre y principios de octubre.

Robbie Ure debutó con la selección de su país el 26 de septiembre, saliendo como titular y disputando 67 minutos en el empate sin goles frente a Eslovenia (0-0). Luego, también participó en los tres encuentros siguientes entrando desde el banquillo de suplentes: media hora en la derrota ante Suiza (0-3) del 29-S, 15 minutos en la victoria contra Macedonia del Norte (0-2) del 3 de octubre y sólo 3' en el choque perdido con Eslovenia (1-2), el 6-O. En estos encuentros, el joven ariete nervionense alargó su mala fortuna de cara a gol e incluso se llegó a topar con la madera, que impidió su estreno anotador como internacional. Ahora, tendrá dos nuevas oportunidades.

"Con cuatro puntos en el Grupo 1 de la División B, Escocia es tercera y confirmará su permanencia en la Liga B si no pierde ante los normacedonios. Además, con la primera plaza ya imposible, sí tiene todavía opciones matemáticas de optar al ascenso como subcampeón de grupo", ha explicado el Sevilla FC sobre las cuentas de 'The Tartan Army' en estos dos últimos encuentros de la liguilla.

La convocatoria de la selección de Escocia para el parón liguero de noviembre

El centrocampista Scott McTominay regresa tras superar con éxito una operación de corazón, mientras que Ché Adams refuerza el ataque tras perderse la última concentración por lesión. También destaca la incorporación de James Penrice, que ha jugado tanto en defensa como en el centro del campo con el Rangers esta temporada y se antoja una convocatoria muy especial para el capitán Andy Robertson, quien se convirtió el mes pasado en el segundo jugador, después de Sir Kenny Dalglish, en alcanzar las 100 internacionalidades y podría superar el récord de Dalglish de 102 partidos si participa en ambos encuentros.

Así las cosas, la lista al completo con los 24 futbolistas citados por el seleccionador Sébastien Pocognoli para estos dos nuevos partidos de la División B de la UEFA Nations League, ante Macedonia del Norte y Suiza, está compuesta por: