Loïc Badé: "¿Volver al Sevilla en un futuro? Son cosas que pueden llegar"

ESTADIO Deportivo ha podido charlar, en exclusiva, con el central francés en la ciudad alemana de Düsseldorf, analizando en esta primera parte cómo se encuentra el equipo actualmente, sumándose la incógnita de si volverá al club nervionense

Estos últimos años del Sevilla FC, desgraciadamente para muchos de sus aficionados, no serán para recordar. El descenso ha sido un fantasma que ha estado más que presente, salvándose el equipo por una poca cantidad de puntos respecto a los puestos de abajo. Han sido momentos donde, a pesar de los nombres que había en la plantilla, tuvo que sobresalir la valía de cada uno de ellos para poder sacar adelante una de las situaciones más adversas de la historia de la entidad hispalense. Uno de esos nombres es, sin lugar a duda, Loïc Badé. El central francés se ha convertido, durante varios años, en uno de los líderes tanto de la zaga como del vestuario sevillista; teniendo la oportunidad de haber podido lucir el brazalete de capitán.

ESTADIO Deportivo, en su gira para cubrir el duelo del Betis frente al Borussia Dortmund, ha podido estar en Düsseldorf para estar, en exclusiva, junto al central francés en un céntrico hotel de la ciudad germana. En esta primera parte, el jugador habla acerca de la actualidad del club sevillista y las mejoras que ve en el equipo. También ha respondido a una incógnita importante, y esa es si volverá al club algún día.

- Lo hemos estado hablando antes, de cómo está el Sevilla. Este año está dando mejores sensaciones, ¿no?

Este año sigo todos los partidos del equipo. Mis amigos están jugando, sevillista hasta la muerte. Están mucho mejor, acaban de ganar el último partido contra el Levante...

- Ahora han perdido con el Getafe.

Verdad. Pero están bien. Están sextos en la clasificación. Y, no, bien, bien. El derbi va a llegar pronto y seguimos.

- Hablando de eso, de cómo está el equipo, al final tiene amigos y los ve. ¿Qué le comentan? ¿Qué le dicen de cómo está el equipo este año?

Hablo mucho más con Lucien Agoumé y él también se siente mucho mejor. En el equipo están bien, están muy bien, juegan bien. Ahora son más equipo y que cada objetivo es ganar cada partido, cada semana.

- Vaya crecimiento que ha tenido Agoumé.

Está muy bien. Con Youssouf también he hablado. Están muy bien ahora.

- Otro que ha crecido bastante es Kike Salas, ¿no? Que jugaba con usted en la zaga.

Sí, Kike también. Kike es Kike, juega muy bien. Y espero que siga así.

- ¿Le diste algún consejo? Muchos piden que sea convocado con la Selección Española...

Sí, lo espero. Creo que si sigue así, son cosas que pueden llegar. Tiene que seguir trabajando y seguir tener objetivo alto.

- ¿Se echa de menos al Sevilla?

Claro que se echa de menos, mucho. Son capítulos que ahora son atrás. Claro que, ahora si tengo que pensar en mis mejores recuerdos, el Sevilla está el primero en mi lista. Se echa mucho de menos, pero hay que saber ver otras cosas e intentar hacer nuevos recuerdos.

- Muchos sevillistas piden que vuelva, ¿le volveremos a ver con la camiseta del Sevilla?

No sabemos en el fútbol, son cosas que pueden llegar, claro. El Sevilla está en mi corazón; después no puedo decir si voy a volver un día o no, pero son cosas que pueden llegar.