La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 3 de noviembre de 2026

Isco liderará al Betis en su asalto a Dortmund en una noche de máxima exigencia en la Champions, el Sevilla recibe buenas noticias desde la enfermería y el Barcelona busca confirmar su reacción ante el Aston Villa

La portada de ESTADIO Deportivo de este martes 3 de noviembre de 2026 está marcada por el importante compromiso europeo que afronta el Real Betis en Alemania. El conjunto verdiblanco visita este miércoles al Borussia Dortmund, colíder de la Bundesliga, con el objetivo de prolongar su pleno de victorias en la Champions League. Isco Alarcón centra los focos en una cita especial para el malagueño, que vuelve a un escenario cargado de recuerdos personales y donde tratará de liderar el asalto bético.

En clave sevillista, la actualidad deja noticias positivas, con Fofana recuperado de sus molestias y la incertidumbre todavía presente alrededor de Isaac Romero. Además, la portada recoge el grave susto protagonizado por Jesús de Miguel en Tenerife, que permanece ingresado en la UCI tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, y el nuevo examen europeo del Barcelona frente al Aston Villa de Unai Emery.

El Real Betis afronta este miércoles uno de los grandes desafíos de su recorrido en la Champions League. El equipo de Manuel Pellegrini viaja a Alemania para medirse al Borussia Dortmund en la cuarta jornada de la Fase Liga, con la intención de mantener su impecable trayectoria continental.

Isco Alarcón será uno de los grandes protagonistas de la noche. El malagueño regresa a un escenario especial, cargado de recuerdos personales, y está llamado a liderar a un Betis que tendrá que superar el imponente ambiente del Signal Iduna Park. La principal novedad en la convocatoria es Facundo Bernal, que vuelve a estar disponible en Europa tras cumplir sanción en LaLiga. Junior Firpo y Cucho Hernández continúan de baja por lesión, mientras que Iker Losada vuelve a quedarse fuera por decisión técnica.

El Sevilla FC recibe buenas noticias de cara al encuentro del viernes frente a la Real Sociedad. Isaac Romero será duda hasta última hora después de sufrir un fuerte golpe en la rodilla, mientras que las molestias en la cadera que arrastraba Fofana tras el partido ante el Getafe no le impedirán estar disponible para el choque correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports.

Será el último compromiso liguero antes del Gran Derbi, que llegará después de un nuevo parón de selecciones. La evolución de Isaac Romero marcará, por tanto, la principal incógnita en los planes del conjunto nervionense.

El fútbol español vivió momentos de enorme preocupación por lo sucedido con Jesús de Miguel. El delantero del Tenerife quedó inconsciente sobre el terreno de juego después de una dura entrada de Owono, que trataba de llegar al balón para cortar un contragolpe. Tras el choque, el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser atendido de urgencia.

La última información sobre su estado apunta a que permanece ingresado en la UCI, estable dentro de la gravedad. Una noticia que ha generado una gran preocupación en el entorno del club tinerfeño y en el fútbol español.

El Barcelona quiere dar continuidad a la goleada conseguida ante el Alavés (6-1) y dejar atrás una semana complicada, marcada por las derrotas frente al PSG (4-2) y el Real Madrid (1-2). El conjunto azulgrana recibe este martes al Aston Villa de Unai Emery en el Spotify Camp Nou, en la cuarta jornada de la Champions League.