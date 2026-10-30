La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 31 de octubre de 2026

Betis y Málaga se citan en La Cartuja en un derbi andaluz cargado de alicientes, Rubén Vargas gana peso en los planes del Sevilla y España conquista el Mundial sub-15

La portada de ESTADIO Deportivo de este sábado tiene como gran protagonista el encuentro entre el Real Betis y el Málaga. Un duelo especial por su rivalidad andaluza, por lo que hay en juego y por los vínculos que unen a varios de sus protagonistas con ambos clubes: Manuel Pellegrini, que dirigió al conjunto malaguista durante tres temporadas, e Isco, que se enfrenta a sus orígenes. En clave sevillista, Rubén Vargas refuerza su posición en los planes de García Plaza y se aleja la posibilidad de una salida en el mercado de enero, salvo que llegue una oferta irrechazable. Además, España celebra la conquista del Mundial sub-15.

El Real Betis y el Málaga protagonizan este sábado uno de los encuentros más atractivos de la jornada. La Cartuja será el escenario, a partir de las 18:30 horas, de un derbi andaluz con mucho más que tres puntos en juego y con varios reencuentros cargados de significado.

Será una cita especial para Manuel Pellegrini, que dirigió al Málaga durante tres temporadas y dejó una huella importante en el club blanquiazul. También tendrá un componente emocional para Isco, que se enfrenta a sus orígenes en un partido que no será uno más para el futbolista malagueño.

El encuentro reúne, por tanto, rivalidad regional, intereses clasificatorios y una serie de historias personales que convierten el choque en una jornada señalada para ambos equipos.

Rubén Vargas vuelve a cobrar protagonismo en el Sevilla FC. El internacional suizo, que destacó en el encuentro copero frente al Sporting de Hortaleza, refuerza su posición dentro de los planes de García Plaza de cara al compromiso del domingo.

Su rendimiento parece alejar la posibilidad de una despedida prematura durante el mercado invernal. Salvo que llegue una oferta irrechazable, el futbolista apunta a continuar en Nervión y a seguir siendo una alternativa importante para el equipo.

La selección española se proclamó campeona del Mundial sub-15 tras imponerse por un contundente 0-3 a la República Checa. El combinado nacional conquistó así la primera Copa Mundial FIFA y Festival sub-15, un éxito para las categorías inferiores del fútbol español.

Carlos Alcaraz también ocupa un espacio destacado en la actualidad deportiva. El tenista murciano superó a Tommy Paul por dos sets a cero, en un encuentro en el que tuvo que emplearse a fondo para cerrar su victoria.

Alcaraz se llevó el primer parcial por 4-6 y resolvió el segundo en el tie-break, demostrando capacidad de reacción y solidez en los momentos decisivos.