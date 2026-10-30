Carlos Alcaraz saca la garra en el ATP 500 de Viena frente a Tommy Paul

El murciano se impuso por dos sets a cero. El primero concluyó en 4-6 y el segundo en un tie break en el que el estadounidense terminó claudicando ante el español

Carlos Alcaraz, tras vencer a Karcharnov y a Basilashvili y sin ceder aún ningún set en el ATP 500 de Viena, se plantó este viernes en los cuartos de final del torneo austriaco. Su rival, el estadounidense Tommy Paul, número 14 del ranking ATP que estaba dispuesto a confirmar las dudas que dejó el murciano en su encuentro de octavos.

Carlos Alcaraz se pudo complicar la vida ante Basilashvili, sobre todo en el segundo set pero finalmente el murciano tiró de calidad para meterse en cuartos de final. Por lo general, los duelos entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul son garantía de puntos precedidos de grandes golpes. Este viernes no fue menos y tanto Carlos Alcaraz como Tommy Paul le dieron al público de Viena un gran espectáculo.

Carlos Alcaraz golpea primero ante Tommy Paul

Tanto Carlos Alcaraz como Tommy Paul se mostraron muy fiables en sus servicios durante los seis primeros juegos del primer set. Aunque hubo un total de siete bolas de rotura con tres a favor de Tommy Paul y cuatro a favor de Carlos Alcaraz. Precisamente en una de esas bolas, durante el séptimo juego del primer set, Carlos Alcaraz aprovechó la segunda bola de break que tuvo y tras desaprovechar un 15-40.

Aseguró el break Carlos Alcaraz en el octavo imponiéndose con un claro 15-40. En el décimo, luchando Carlos Alcaraz para cerrar el primer set y después de una bola de set desperdiciada, el número 3 del ranking ATP cerró la primera manga para después de 5-2 minutos, imponerse por 4-6.

Tommy Paul aprieta a Carlos Alcaraz en el segundo set

El segundo set con mayor igualdad aún que en el primero. Ni Carlos Alcaraz ni Tommy Paul cedieron ningún punto de break hasta que llegó el octavo juego. Sirviendo el murciano, Carlos Alcaraz salvó hasta dos bolas de break terminó cerrando su juego con un gran saque directo.

Pero Tommy Paul no se amilanó ante la reacción del español y en el noveno, se impuso con claridad por 40-15. El partido llegaba a su punto decisivo y ni Carlos Alcaraz ni Tommy Paul tenían intención de ceder ni medio centímetro en la pista del ATP 500 de Viena.

El segundo set se decidió en la muerte súbita después de que Tommy Paul no mostrase ningún síntoma de debilidad en un segundo set en el que apenas perdió puntos con su servicio. Carlos Alcaraz aguantó y tal y como apuntamos antes, salvó dos bolas de break y llevó la segunda manga al tie break.

Tommy Paul empezó ganando en la muerte súbita y Carlos Alcaraz respondió ganando sus dos servicios. Tommy Paul le regaló un punto, tras un fallo clamoroso, a un Carlos Alcaraz que tenía así el primero de los dos mini break que logró en el tie break. El resultado era de 4-1 y Carlos Alcaraz servía para dejar el choque de cuartos casi sentenciado.

Tommy Paul tenía otros planes y le rompió uno de los dos servicios a Alcaraz que si ganó el segundo para dejar el tanteo en 5-2. El estadounidense se desconectó en el peor momento y Carlos Alcaraz sentenció el tie break por 7-2.