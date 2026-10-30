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Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el ATP 500 de Viena 2026

Por décima vez, Carlos Alcaraz y Tommy Paul se ven las caras en un torneo, aunque nunca lo habían hecho en el ATP 500 ni bajo techo

Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el ATP 500 de Viena 2026

Carlos Alcaraz sigue adelante en VienaImago

Antonio José MedinaAntonio José Medina 4 min lecturaSin comentarios

Carlos Alcaraz salió contento de su triunfo ante Basiliashvili, pese a que el georgiano tuvo cuatro bolas de set en la segunda manga y le tuvo contra las cuerdas. También sufrió el murciano frente a Khachanov en su debut en el ATP 500 de Viena, pero está en cuartos de final y eso es lo único que le sirve.

Eso sí, ahora tendrá que subir su nivel para superar a un rival al que le tiene cogida la medida últimamente, pero que es un peligro. Y más en pista rápida y bajo techo.

Tommy Paul está cuajando un buen final de temporada. En la capital austriaca sorprendió a Rublev en primera ronda y ha barrido a Darderi con un doble 6-1 en la segunda. El norteamericano está aún con opciones de meterse en las ATP Finals y parece decidido a luchar por ello.

En sus duelos directos con el tenista español sale vapuleado por un 2-7. Su último encuentro fue hace muy poco, en el US Open, a donde Paul aparecía con el gran rival a batir por su lado del cuadro y Alcaraz lo barrió en tres sets. De hecho, el español ha ganado los seis últimos partidos que han jugado y Paul no vence desde 2023. Y no le gana un set desde los cuartos de final de Wimbledon en 2024.

Para Tommy Paul, por tanto, será su gran oportunidad de desquitarse. A Alcaraz le está costando jugar bajo techo y él parece haber encontrado en Viena una pista a su medida. Falta le hará, porque si quiere llegar a las ATP Finals tiene que alcanzar las últimas rondas en los últimos torneos del año.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Tommy Paul?

El partido entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul correspondiente a los cuartos de final del ATP 500 de Viena 2026, se juega este viernes 30 de octubre. El choque entre el murciano y el estadounidense comenzará no antes de las 15:00 horas en España, ya que se disputará en el segundo turno de la pista central.

La hora de inicio del duelo entre Carlos Alcaraz y Paul se podría ver condicionado a lo que dure el duelo que abre la pista central desde las 13:30 horas y que disputarán el francés Adrian Mannarino y el ruso Daniil Medvedev, verdugo de Dani Mérida en primera ronda.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Viena

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del torneo austriaco, con especial atención a lo que están haciendo los tenistas españoles.