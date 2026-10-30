Carlos Alcaraz - Tommy Paul: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el ATP 500 de Viena 2026

Por décima vez, Carlos Alcaraz y Tommy Paul se ven las caras en un torneo, aunque nunca lo habían hecho en el ATP 500 ni bajo techo

Carlos Alcaraz salió contento de su triunfo ante Basiliashvili, pese a que el georgiano tuvo cuatro bolas de set en la segunda manga y le tuvo contra las cuerdas. También sufrió el murciano frente a Khachanov en su debut en el ATP 500 de Viena, pero está en cuartos de final y eso es lo único que le sirve.

Eso sí, ahora tendrá que subir su nivel para superar a un rival al que le tiene cogida la medida últimamente, pero que es un peligro. Y más en pista rápida y bajo techo.

Tommy Paul está cuajando un buen final de temporada. En la capital austriaca sorprendió a Rublev en primera ronda y ha barrido a Darderi con un doble 6-1 en la segunda. El norteamericano está aún con opciones de meterse en las ATP Finals y parece decidido a luchar por ello.

En sus duelos directos con el tenista español sale vapuleado por un 2-7. Su último encuentro fue hace muy poco, en el US Open, a donde Paul aparecía con el gran rival a batir por su lado del cuadro y Alcaraz lo barrió en tres sets. De hecho, el español ha ganado los seis últimos partidos que han jugado y Paul no vence desde 2023. Y no le gana un set desde los cuartos de final de Wimbledon en 2024.

Para Tommy Paul, por tanto, será su gran oportunidad de desquitarse. A Alcaraz le está costando jugar bajo techo y él parece haber encontrado en Viena una pista a su medida. Falta le hará, porque si quiere llegar a las ATP Finals tiene que alcanzar las últimas rondas en los últimos torneos del año.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Tommy Paul?

El partido entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul correspondiente a los cuartos de final del ATP 500 de Viena 2026, se juega este viernes 30 de octubre. El choque entre el murciano y el estadounidense comenzará no antes de las 15:00 horas en España, ya que se disputará en el segundo turno de la pista central.

La hora de inicio del duelo entre Carlos Alcaraz y Paul se podría ver condicionado a lo que dure el duelo que abre la pista central desde las 13:30 horas y que disputarán el francés Adrian Mannarino y el ruso Daniil Medvedev, verdugo de Dani Mérida en primera ronda.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Viena

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del torneo austriaco, con especial atención a lo que están haciendo los tenistas españoles.