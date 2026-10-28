Carlos Alcaraz - Nikoloz Basilashvili: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el ATP 500 de Viena 2026

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Carlos Alcaraz ha tenido que esperar a última hora de este martes para conocer quién será su rival en segunda ronda del ATP 500 de Viena 2026. Finalmente será el georgiano Nikoloz Basilashvili, quien se impuso en su debut en el torneo vienés al austriaco Jurij Rodionov por 7-6 y 6-1.

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Será un partido en el que el español partirá con la ventaja de haber descansado más, ya que jugó su duelo ante Khachanov el martes, pero en el que no se debe confiar, dado el buen nivel que el georgiano tiene en pista rápida. Pese a que su ranking actual no es el mejor (95 del mundo), Basilashvili llegó a rozar el Top-15 no hace demasiados años y tiene tenis para crear peligro a cualquiera a un partido.

Carlos Alcaraz y Nikoloz Basilashvili se han visto las caras en dos ocasiones, ambas con el murciano muy joven, pues no se cruzan desde que lo hicieran hace cuatro años por última vez.

Pese a la juventud de Alcaraz, el tenista español se impuso en ambas ocasiones. La primera, en Roland Garros de 2021, cuando ganó al georgiano por 6-4, 6-2 y 6-4. La segunda llegó un año después, en la tierra del Mutua Madrid Open, y también venció el de El Palmar por 6-3 y 7-5. Por tanto, aún no sabe lo que es un set con su rival de este jueves.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Nikoloz Basilashvili?

El partido entre Carlos Alcaraz y Nikoloz Basilashvili correspondiente a la segunda ronda del ATP 500 de Viena 2026, se juega este jueves 29 de octubre. El choque entre el murciano y el georgiano comenzará no antes de las 15:00 horas en España, ya que se disputará en el segundo turno de la pista central.

La hora de inicio del duelo entre Carlos Alcaraz y Basilashvili se podría ver condicionado a lo que dure el duelo que abre la pista central desde las 13:30 horas y que disputará el británico Cameron Norrie y el ruso Daniil Medvedev, verdugo de Dani Mérida en la ronda anterior.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Viena

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del torneo chino, con especial atención a lo que están haciendo los tenistas españoles.