Arantxa Sánchez Vicario se moja sobre Rafa Nadal: "Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando"

La ex tenista española habló sobre su momento actual en una entrevista para 'La Opinión de Murcia'. "Carlos es que lo tiene todo, tiene cualidades para todo", afirmó sobre el murciano

Arantxa Sánchez Vicario fue en su momento una de las grandes tenistas española del ranking WTA (la versión femenina del ranking ATP). Arantxa Sánchez Vicario ganó un total de 98 títulos en su carrera profesional, 14 de ellos en categoría Grand Slam. Por ello, las palabras de la ex tenistas es importante tenerlas en cuenta cuando habla de nombres como Carlos Alcaraz, el mejor tenista español del momento.

En una entrevista para 'La Opinión de Murcia' la ex tenista confesó que en Miami, donde vive actualmente, trata de estar cerca del mundo del tenis que le dio tanto en su momento: "Me dedico fundamentalmente a mis hijos y a varios compromisos que también tengo, y procuro estar cerca también del mundo del tenis. Pero bueno, como una madre normal, cuidando a sus hijos y contenta con ello porque ellos son mi prioridad".

España: una potencia dentro del tenis

Apuntó Arantxa Sánchez Vicario al nivel que tiene España en el mundo del tenis, tanto con los actuales Carlos Alcaraz, Jódar y Davidovich, como otros nombres que vienen por detrás: "Bueno, lo que ya ven, que España es una potencia, donde sale gente muy buena, y que el tenis español está reconocido a nivel mundial. La gente ve que España es una potencia en el mundo del tenis, que siguen saliendo grandes jugadores y que todavía no se ha terminado porque yo creo que el éxito de uno empalma con el del otro. Y eso se puede ver no solamente con Carlos Alcaraz, porque ahora también están Rafa Jódar, Alejandro Davidovich, Dani Mérida…. Pero es que detrás viene Landaluce. O sea, que hay jugadores y mira el equipo español que tenemos ahora mismo con posibilidades de poder ganar la Copa Davis con todo este grupo de tenistas que hay en este momento. En definitiva, cada uno hace que se refleje en otro para querer ser mejores y eso también ayuda mucho, da mucho potencial".

La retirada de Rafa Nadal y la irrupción de Carlos Alcaraz

Arantxa Sánchez Vizcario apuntó a que si Rafa Nadal no se hubiese retirado, sus rivales lo habrían terminado retirando y cómo ahora se disfruta en España de Carlos Alcaraz: "Bueno, es que yo creo que si Rafa no se retira, lo hubieran retirado. Como bien has dicho, él ya no está, pero ha salido Carlos y todos estamos disfrutando de su gran tenis, su juventud y sus grandes resultados. Da gusto verle jugar. Pero es que, además, hay generaciones que van a dar continuidad y que creo que van a mejorar a las anteriores, que es lo bonito también porque los de antes quieren que sea así y eso hace que haya esa continuidad".

Continuando sobre Carlos Alcaraz, Sánchez Vicario no dudó en afirmar que tenía cualidades para todo: "Mira, creo que cada jugador es diferente y han aparecido perfiles distintos. Incluso cada partido también es diferente porque el estado de ánimo también cuenta mucho. Carlos es que lo tiene todo, tiene cualidades para todo.". Además sobre el tenista murciano, número 3 del ranking ATP, apuntó a que será de los mejores de la historia: "