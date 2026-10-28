Zverev señala a la nueva perla el tenis español, que entrena en la academia de Rafa Nadal: "No ha jugado en absoluto como el número 60 del mundo"

El alemán, que se va a convertir en el próximo número 1 del mundo, quedó alucinado con Martín Landaluce, de sólo 20 años, quien está llamado a unirse a Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y Alejandro Davidovich como uno de los mejores tenistas de nuestro país

Alexander Zverev es uno de los mejores tenistas del mundo, no en vano en este año 2026 ha ganado dos Grand Slams y va a ser número 1 del mundo en unos días, y es por ello por lo que es una voz autorizada para determinar si un tenista tiene talento o no. El alemán, que atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva, no ha tenido reparos en señalar al español Martín Landaluce como un jugador llamado a hacer grandes cosas en este deporte después de haber sufrido mucho para ganarle en la primera ronda del torneo ATP 500 de Viena.

Martín Landaluce, una jugador en ascenso en el tenis español

Martín Landaluce puso contra las cuerdas a Alexander Zverev, futuro número 1 del mundo de la clasificación ATP, en la primera ronda del torneo de Viena ya que forzó al alemán a jugar tres sets (7-5, 3-6 y 7-6 (11)) y contó con varis pelotas de partido que el madrileño no aprovechó. El joven español, de sólo 20 años, jugó uno de sus mejores encuentros desde que es profesional y obligó al tenista de Hamburgo a ofrecer su mejor nivel de juego para ganar. Un Alexander Zverev que no dudó en elogiar a Martín Landaluce.

Alexander Zverev, ya en rueda de prensa tras el partido, no tuvo reparos en señalar que Martín Landaluce es un tenista muy bueno y llamado a dar guerra en el futuro. "No me esperaba sufrir tanto porque había entrenado bastante bien durante los días anteriores. Nunca había jugado contra Martín Landaluce y no sabía exactamente qué podía encontrarme, pero pensaba que, de una manera u otra, conseguiría sacar adelante la situación sin tantos problemas. Sin embargo, hoy no ha jugado en absoluto como el número 60 del mundo. Ha demostrado un nivel increíble y estoy muy contento de haber conseguido la victoria".

A continuación, Alexander Zverev analizó un poco más el partido contra Martín Landaluce y explicó que tuvo problemas con las pelotas las cuales eran demasiado lentas para su gusto. "Hoy he tenido algunas dificultades con las pelotas, porque eran increíblemente lentas. Creo que nunca había sacado tan pocos aces en un partido a tres sets. Me ha costado adaptarme a eso, pero hay que dar mérito a lo que ha hecho Landaluce, jugó a un nivel realmente alto".

Martín Landaluce, 20 años y un gran futuro por delante

Martín Landaluce es uno de esos jugadores jóvenes españoles que están en un segundo plano, como Dani Mérida, pero que poco a poco están creciendo en el circuito de la ATP. Si el madrileño, de 20 años, sigue su progresión no tardará en unirse a Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y Alejandro Davidovich como una de las caras reconocibles de este deporte en nuestro país.

Martín Landaluce, durante el partido contra Alexander Zverev.

Actualmente, Martín Landaluce es el número 67 del mundo y está luchando por dar un paso adelante en su juego. Para lograrlo, el tenista madrileño lleva ya tiempo entrenando, junto a su técnico Óscar Burrieza, en la academia de Rafa Nadal.

Hay grandes expectativas desde hace tiempo con Martín Landaluce ya que con sólo 16 años ganó el US Open junior, concretamente en el año 2022.