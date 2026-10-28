Carlos Alcaraz eleva la exigencia: "Intentaré utilizar esto como una ventaja"

El tenista español, número 3 del ranking ATP, sufrió más de los esperado ante Kachanov y tras el encuentro confesó que aún tiene cosas que mejorar. "Estoy dando los pasos necesarios, y estoy muy contento con todo el trabajo que he hecho recientemente", declaró

Carlos Alcaraz, que había quedado eliminado demasiado pronto del último Masters 1000 de Shanghai, volvía este pasado martes a las pistas para disputar el ATP 500 de Viena. Delante tenía a un Kachanov que pretendía ponérselo difícil y vaya si lo hizo, especialmente en el segundo set cuando tuvo servicio para ganar. Carlos Alcaraz se repuso y en el tie-break se terminó llevando la victoria.

Tras el encuentro, Carlos Alcaraz admitió que las lesiones que ha tenido durante la temporada, especialmente la de muñeca que lo tuvo poco más de cuatro meses fuera de las pistas, han supuesto que a estas alturas del curso aún no esté a su mejor nivel.

Carlos Alcaraz quiere recuperar la consistencia en su juego

Carlos Alcaraz se mostró satisfecho de su partido ante Kachanov pero no escondió que le gustaría ser más consistente con el mejor nivel de su tenis: "Creo que estoy en la dirección correcta. Estoy dando los pasos necesarios, y estoy muy contento con todo el trabajo que he hecho recientemente. Eso lo he mostrado hoy, he jugado a un muy buen nivel. Lo que me gustaría recuperar, eso sí, es la consistencia que tuve a principios de temporada: ser capaz de jugar a un muy alto nivel de manera constante, o encontrar las soluciones correctas en cada partido". A pesar de esta exigencia, Alcaraz dejó claro que está en el camino para lograrlo: "Ese es el nivel al que queremos volver. Creo que estoy dando los pasos correctos en esa dirección. No puedo poner un porcentaje preciso sobre lo que me falta para estar ahí, pero sí que estoy en el camino correcto".

Carlos Alcaraz valoró también el juego de su rival en el que fue su debut en Viena y se mostró ciertamente sorprendido por cómo se resolvió todo en cuestión de unos minutos: "Ha sido un duelo increíble, de altísimo nivel. Fui capaz de darle la vuelta al segundo set. Jugué bien, y al final, todo se redujo a unos pocos puntos. Así es el tenis: ganas un punto importante en un momento decisivo, y todo puede cambiar, la situación se da vuelta. Hoy lo hemos vuelto a ver. Él estaba 6-5 y saque, y fui capaz de mandar el set a un tiebreak. Ahí, con 5-4, conseguí lograr un passing de derecha que, sinceramente, no sé ni cómo lo hice. Al final, de eso se trata: un par de puntos marcan la diferencia. Estoy feliz por cómo jugué en el tiebreak y por cómo manejé esos momentos. Karen me lo puso muy complicado, así que satisfecho con la victoria".

Carlos Alcaraz este pasado mates en Viena

Carlos Alcaraz está disfrutando ahora del tenis

El tenista murciano, número 3 del ranking ATP, dejó claro que el hecho de no haber disputado demasiados partidos esta temporada le ayuda a no estar tan cargado a nivel mental: "No he jugado demasiados partidos este año, lo que significa que probablemente no estoy tan cansado mentalmente como si hubiese jugado toda la temporada. Intentaré, sinceramente, utilizar esto como una ventaja. He echado de menos el tenis, y ahora estoy disfrutando".

Además, lanzó una pequeña crítica sobre el ATP 500 de Viena y el nivel de volumen de la música en los descansos: "Creo que a veces la música está muy alta, no te voy a mentir (sonríe). Pero no está mal tener música en los descansos, forma parte del ambiente, quieren crear un ambiente en concreto, y no creo que haya motivos para cambiarlo. Una vez te acostumbras, ya puedes concentrarte en tus pensamientos, y no importa mucho lo que pase fuera".