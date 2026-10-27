Ben Shelton, contundente sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: "Me parece injusto"

El tenista estadounidense, número 4 del ranking ATP, dejó claro en la previa del ATP 500 de Basilea que cuando el italiano y el español están a su mejor nivel, es complicado superarlos. "Creo que ambos llegarán probablemente em muy buenas condiciones al Open de Australia"

Esta temporada de 2026 ha estado marcada por las lesiones de dos de los tenistas más importantes del circuito ATP como son Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El primero sufre problemas en su rodilla derecha y cuando todo parecía que iba a reaparecer en la gira asiática, Jannik Sinner tuvo que anunciar finalmente que no volvería a competir hasta 2027. Por otro lado, Carlos Alcaraz sufrió una lesión de muñeca que le ha tenido apartado de las pistas durante cuatro meses y a pesar de que ya está de vuelta, en Shanghai demostró que aún no está a su mejor nivel.

El siguiente torneo en el que se podrá medir el nivel de Carlos Alcaraz será en el ATP 500 de Viena, donde el murciano tratará de sumar el máximo número de puntos posibles para seguir en la pomada por el número 1 del ranking ATP que en teoría ocupará Zverev. Será en Basilea donde el alemán le arrebatará a Sinner la cima del tenis mundial ATP y en el torneo suizo precisamente es donde Ben Shelton, número 4 del mundo, ha puesto en alza el nivel tenístico, tanto de Carlos Alcaraz como de Jannik Sinner.

Ben Shelton no duda del nivel de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Preguntado Ben Shelton en la rueda de prensa previa al arranque del ATP 500 de Basilea sobre el dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el tenista estadounidense lo ha cuestionado y se ha remitido a a los títulos conseguidos por el italiano y por el español: "Han ganado dos de los cuatro Grand Slam disputados este año y Sinner ha conquistado cinco títulos de Masters 1000. No sé hasta qué punto se puede decir que su dominio haya disminuido".

Demostró Ben Shelton el respeto que existe dentro del tenis por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner y como ni mucho menos, se cuestiona la hegemonía actual con la que cuentan siempre que estén a su mejor nivel. El norteamericano apostó porque ambos llegarán a un gran nivel al Open de Australia: "Creo que ambos llegarán probablemente en muy buenas condiciones al Open de Australia del próximo año. Ha sido una pena para el tenis que no hayan podido competir durante parte de esta temporada".

Jannik Sinner en uno de sus últimos encuentros ante Shelton

Injustos con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Por último, Ben Shelton calificó de injusto el hecho de que se ponga en duda la hegemonía de Sinner y Alcaraz: "Pero, sinceramente, no iría tan lejos como para afirmar que su dominio se está desvaneciendo. Es cierto que cada vez hay más jóvenes que compiten por los grandes títulos y que están ganando protagonismo, pero decir que están perdiendo su hegemonía me parece injusto".