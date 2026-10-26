David Ferrer despeja las dudas con Carlos Alcaraz: "Siempre ha tenido muy claro que quiere estar"

El capitán de España de la Copa Davis ha dado la lista de convocados para la final a 8 que se disputa en Bolonia a finales de noviembre, entre el 24 y el 29, en donde el combinado nacional parte como uno de los granes favoritos para gar la Ensalaera

No ha habido sorpresas y se ha terminando confirmado el equipo de España de Copa Davis que se había filtrado desde hace unas semanas el cual estará liderado por Carlos Alcaraz y en el que también están presentes Rafa Jódar, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers. David Ferrer ha seleccionado a estos tenistas para disputar la final a 8 que se jugará en Bolonia (Italia) entre el 24 y el 29 de noviembre. El capitán, una vez ha comunicado la lista, ha desvelado la motivación que tiene Carlos Alcaraz para ganar la Ensaladera y también la dificultad a la hora de hacer la convocatoria.

Carlos Alcaraz quiere ganar la Copa Davis con España

Una de las grandes novedades de la lista de España para la Copa Davis ha sido Carlos Alcaraz quien no estuvo en la eliminatoria contra Chile que el equipo español ganó en el país sudamericano debido a que estaba saliendo de la lesión en el brazo derecho que lo ha tenido cuatro meses alejado de las pistas.

David Ferrer ha explicado que el compromiso de Carlos Alcaraz con el equipo español de Copa Davis es máximo ya que quiere ganarla. "Con Carlos Alcaraz siempre ha sido fácil. Él siempre ha tenido muy claro que quiere estar, que quiere conquistar la Copa Davis porque nunca la ha podido conquistar. Yo creo que es una ilusión muy grande para Carlos", ha dicho en Onda Cero.

España no gana este torneo desde el año 2019 y Carlos Alcaraz aún no lo tiene en su palmarés. El murciano quiere conquistarla para seguir los pasos de los grandes campeones españoles como Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer o Rafa Nadal.

Por otro lado, David Ferrer ha manifestado que ha convocado a Alejandro Davidovich Fokina por su gran momento de forma ya que el malagueño ha ganado recientemente el torneo de Chendgú y el Masters 1000 de Shanghái. "Es muy merecido que pueda estar en las finales".

Las dificultades a la hora de hacer la convocatoria y su despedida

David Ferrer también ha hablado sobre las dificultades que ha tenido a la hora de hacer la convocatoria para la final a 8 de la Copa Davis, ya que ha tenido que dejar fuera a tenistas que han sido importantes para estar en la ronda definitiva como Dani Mérida o Jaume Munar. "No es un tema personal, es un tema deportivo que tienes que decidir. Hay jugadores que también merecían estar y no pueden estar en la lista".

David Ferrer tiene como objetivo el terminar su etapa como campeón de la Copa Davis. El capitán dejará su cargo una vez se juegue la final a 8 porque quiere afrontar otros retos laborales en su vida. David Ferrer ha mostrado su intención de acabar con un buen sabor de boca en una etapa que considera muy positiva. "Van a ser mis últimas eliminatorias como seleccionador de España. Lo he disfrutado, lo paso muy bien y es un trabajo que me ha gustado mucho".