Carlos Alcaraz, 23 años: "Estoy muy contento de que los niños y muchas personas me vean como un buen modelo a seguir"

El tenista, que ha derrotado a Karen Khachanov en la primera ronda del torneo de Viena, también reflexionó sobre su comportamiento dentro y fuera de la pista lo que le ha valido para ser un ejemplo como ser humano y también como deportista

Carlos Alcaraz, a sus 23 años, ya es uno de los deportistas más populares del mundo. Eso se debe a sus éxitos como tenista, ganador de siete Grand Slams y señalado como el heredero de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer, pero también a su carisma, ya que el español es uno de los que conecta y hace disfrutar al aficionado. Sobre este tema ha reflexionado en la últimas horas un Carlos Alcaraz que se siente orgulloso de su comportamiento dentro y fuera de la pista.

Antes de jugar en el torneo ATP 500 de Viena, Carlos Alcaraz ha echado la vista atrás y ha reflexionado sobre todos los éxitos que ha conseguido en las últimas temporadas. "Aún disfruto de cada momento cuando salto a la pista. A veces, es muy difícil hablar sobre todo ese camino, todos los torneos que he jugado y todos los que he ganado. Todo va muy rápido. Sigues jugando, entrenándote y no reparas en todo lo que ha ocurrido. Echando la vista atrás ahora, es increíble, pero nunca realmente me había parado a pensarlo".

A pesar de ello, Carlos Alcaraz se ha quedado con su comportamiento como persona y tenista. "Diría que lo mejor que puedo hacer como modelo a seguir es mi comportamiento dentro y fuera de la pista. No sólo se trata de ganar torneos, también de cómo te muestras, peleas y amas este deporte. Creo que es lo importante".

Carlos Alcaraz se ha mostrado feliz por ser un ejemplo a seguir como deportistas por mucha gente. "Estuve fuera de competición durante cinco meses, La forma que me comporté durante ese período, cómo intenté recuperarme lo más rápido posible y cómo encaré la lesión a nivel mental, esas cosas son importantes también. No siento ninguna presión porque estoy siendo yo mismo, dentro y fuera de la pista. Estoy muy contento de que los niños y muchas personas me vean como un buen modelo a seguir. Intentaré seguir haciendo las cosas así, porque es mi forma de ser".

Carlos Alcaraz, tenista español, durante el torneo ATP 500 de Viena.

Y es que Carlos Alcaraz es uno de los tenistas más deportivos que hay en la actualidad. Durante su carrera siempre ha aceptado las decisiones de los jueces, ha repetido puntos cuando hay dudas y siempre ha elogiado a sus rivales en la victoria y en la derrota. A ello se le añade que pocas veces ha roto o ha tirado una raqueta, sólo lo hizo en el Masters 1000 de Cincinnati del 2024 cuando perdía con Gael Monfils, siguiendo así la senda de Rafa Nadal, que nunca lo hizo.

Carlos Alcaraz analiza su victoria contra Karen Khachanov en la primera ronda del torneo de Viena

Carlos Alcaraz le ha ganado a Karen Khachanov en la primera ronda del ATP 500 de Viena, siendo el español algo autocrítico por su final del encuentro. "Creo que podría haber jugado un poco mejor esas bolas de partido. Jugué demasiado rápido, quise hacer más de la cuenta en un par de ellas y cometí algunos errores".

Con todo, el español ha mostrado su satisfacción por el triunfo. "Aun así, estaba contento con mi nivel de juego. En ese momento tocaba seguir ahí, continuar luchando, mantenerme fuerte mentalmente e intentar darme otra oportunidad. Creo que lo conseguí con 6-5, cuando aproveché la primera bola de break que tuve. Estoy contento por ello y, evidentemente, creo que jugué un gran tie break".

Carlos Alcaraz ha explicado que se siente feliz de volver a jugar en Viena, en donde ya participó en el año 2021, alcanzando las semifinales. "Ha sido increíble, la verdad. Ahora entiendo por qué perdí la última vez que jugué aquí, en 2021. Me fui de la pista y del torneo pensando: 'Este público tiene algo especial'. Y hoy he podido comprobarlo. Era la primera ronda y, como habéis podido ver, el estadio estaba lleno. El ambiente ha sido increíble y lo he disfrutado muchísimo".