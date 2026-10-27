Carlos Alcaraz supera a Khachanov en su debut en Viena

El tenista español derrotó al ruso en dos sets, sufriendo algo más de lo esperado, y pasa a la segunda ronda del torneo austríaco el cual le sirve para preparar perfectamente el Masters 1000 de Paris-Bercy, las ATP Finals y la final a 8 de la Copa Davis

Carlos Alcaraz le ganó a Karen Khachanov en la primera ronda del torneo de Viena.IMAGO

Carlos Alcaraz derrotó al ruso Karen Khachanov, que salvó hasta tres bolas de encuentro en se segundo set, en la primera ronda del ATP 500 de Viena por 6-4 y 7-6 (5), disputado sobre pista dura, en su vuelta al torneo austriaco cinco años después.

Carlos Alcaraz regresó a Viena tras disputar la edición en 2021, en la cual alcanzó las semifinales, pero en donde se permitió el lujo de derrotar a grandes jugadores como Andy Murray o Matteo Berrettini en las rondas previas cuando era su primer año en el circuito ATP.

Carlos Alcaraz tuvo un hueso duro de roer en Khachanov

No fue un inicio sencillo para Carlos Alcaraz ya que Karen Khachanov se afianzó gracias a su potente primer saque y jugó prácticamente sin errores para asaltar un break con empate 2-2 en el primer set.

No se vino abajo Carlos Alcaraz ya que el murciano subió la intensidad y cambió su estrategia. Cuando el ruso podía colocarse 2-4, rompió el servicio y desplegó un tenis inteligente y efectivo para desactivar a un Khachanov que había brillado cada vez que subía a la red o desplegaba su revés paralelo.

Esa rotura fue un punto de inflexión para el español, que incomodó con sus bolas profunda y de cada vez más altura para llevarse la primera manga, en la que fue de menos a más, por 6-4.

En el segundo set se vio a un Carlos Alcaraz mucho más seguro y disfrutón. El murciano sacó a relucir sus mejores golpes desde el fondo de la pista y en cada subida a la red para casi triplicar en puntos ganadores a su rival (22-8).

Khachanov, que llegaba tras caer en cuartos de final de Almaty (Kazajistán) ante Bublik, consiguió salvar hasta tres bolas de partido del actual número tres del mundo y aplazó el break con 5-4 y la victoria de Alcaraz.

Crecido, el ruso tuvo en su mano el segundo set, pero contra pronóstico, perdió su saque y condujo el duelo al desempate.

El tie break fue un carrusel de errores y alternancias en el marcador, pero dejó a Alcaraz con saque para ganar, y lo consiguió tras dos horas y cuatro minutos de partido.

Así, el español avanza a la segunda ronda del torneo, en la que se medirá al vencedor del enfrentamiento entre el local Jurij Rodionov y el georgiano Nikoloz Basilashvili.

Carlos Alcaraz, con la vista puesta en la ATP Finals y la Copa Davis

Carlos Alcaraz recupera así las buenas sensaciones después de que perdiera contra Zizou Bergs en el Masters 1000 de Shanghái, lo que fue un palo psicológico para él.

Carlos Alcaraz se encuentra jugando Viena porque se aplazó la disputa del Six Kings Slam y el torneo de Austria le sirve de preparación para el Masters 1000 de Paris-Bercy, las ATP Finals y la final a 8 de la Copa Davis. Torneos que se disputarán todos en pista dura y bajo techo igual que el de Viena.

El murciano no ha ganado ninguno de estos torneos y quieres añadirlos a su palmarés.