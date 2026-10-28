Un número uno se rinde a Carlos Alcaraz: "Es genial verle de vuelta, espero que Sinner aproveche el parón, son muy buenos. Pero la historia del año es Alexander Zverev"

Andre Agassi está encantado de la llegada de Zverev para plantar cara a Alcaraz y Sinner, aunque otros, como Isner o Medvedev siguen viendo al español y al italiano por encima

Tras firmar un buen debut en Viena ante Karen Khachanov, Carlos Alcaraz regresa este jueves con un duelo de octavos frente a Nikoloz Basilashvili, en lo que espera que sea un segundo paso hacia sus grandes objetivos de este final de temporada, donde busca un pleno casi imposible.

Primero, este ATP 500 en Austria; luego un Master 1.000 de París que es de los pocos que les falta; además de unas ATP Finals que nunca ha ganado y en las que perdió hace un año la final ante un Sinner que no está. La guinda sería la Copa Davis en Bolonia, aunque será labor de equipo, con una España que acude con un gran conjunto y muchas esperanzas.

El hecho de que no esté Sinner y pese a que Zverev va a ser, posiblemente, este mismo viernes el número uno del mundo de forma virtual, todas las miradas están puestas en el tenista español.

Es el rival a batir por encima del dos veces campeón de Grand Slam en 2026. Y así lo ha dejado claro un Andre Agassi que está feliz de ver de vuelta al murciano a este nivel. "Es genial ver de vuelta a Carlos Alcaraz y espero que Jannik Sinner esté aprovechando bien este parón por lesión, porque esos dos chicos también son muy buenos para el juego. Así que esperemos que en 2027 lleguen cosas aún mejores", indica en The Tennis Channel.

Pese a ello, el norteamericano asegura haber disfrutado de que otro (Zverev) haya podido romper esta dualidad, aunque sea por las lesiones y problemas de ambos. Porque da más juego en el circuito y, además, porque según señala, se lo merece. "Una de las grandes historias del año fue Zverev logrando su primer Grand Slam. Fue increíble verlo a nivel emocional. Sé que significó mucho para él. Sascha es uno de los jugadores más trabajadores del circuito y ver ese esfuerzo recompensado con la consecución de algunos de los sueños de su vida es algo que te llena de satisfacción", afirma Agassi.

John Isner ve a Carlos Alcaraz más fresco

Si el de Las Vegas está feliz con la aparición de un tercero, su compatriota John Isner no echa de menos a Sinner y asegura que está ilusionado con lo que Alcaraz puede hacer en este final de temporada, sin la presencia del italiano.

Para el exnúmero 8, la motivación de Alcaraz por ganar torneos que no ha logrado antes le aúpa y, además, lo ve "más fresco" tras cuatro meses y medio parado. "Creo que está muy motivado; Alcaraz quiere demostrar que es el mejor del mundo", indica Isner en el podcast 'Nothing Major', donde asegura que sigue viéndolo por encima de Zverev.

Medvedev sigue viendo a Sinner y Alcaraz por encima

Es algo que también comparte uno de sus rivales, un Medvedev al que podría encontrarse esta semana en Viena y que, pese al número uno de Zverev, cree que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner siguen por encima. “Si juegas muchos partidos contra Alcaraz y Sinner, probablemente perderás más de los que ganes. Y eso es normal, porque son, en el buen sentido, fenómenos extraordinarios. Pueden hacer cosas que otros no pueden”, afirma el ruso.

En este sentido, no se frustra y se marca objetivos menos ambiciosos. “El objetivo es éste: si puedes ganar dos de diez partidos, intentas ganar tres. Quizás cuatro, o incluso cinco de diez. Lo intentas. Cada vez que pisas la cancha, lo intentas. Pero repito, cuando están en buena forma física, han demostrado a lo largo de la temporada que son los números uno y dos del mundo, en cualquier orden que quieras. Dicho esto, mantenerse sanos también forma parte del juego. Y este año, para ellos, ese no fue el caso”, afirma en la Gazzetta dello Sport el tenista de Moscú.