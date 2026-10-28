Paula Badosa, muy cerca de alcanzar un objetivo impensable

La tenista catalana se mete en cuartos en Cantón y está a un partido de regresar al Top-50 y a tres de volver a ser la mejor española; Dani Mérida, en el cuadro masculino, cerca de dar la sorpresa ante Medvedev

Paula Badosa dio la alegría de un miércoles adverso para el tenis español, que vio la eliminación de una Cristina Bucsa que acumula demasiadas derrotas en este tamo final de campaña y la de un Dani Mérida, que estuvo cerca de sorprender a Daniil Medvedev, pero que acabó cayendo ante él en Viena.

La tenista catalana, pese a su mala racha de principios de temporada y a sus lesiones, está en disposición de acabar como mejor española del año. Su triunfo en octavos de final del WTA 250 de Cantón, en China, le ha dejado a un sólo triunfo de volver al Top-50 y a tres de superar a Bucsa y acabar el año como la española mejor clasificada.

En octavos, la tenista española dejó atrás su temprana eliminación en Osaka con una nueva victoria contundente ante la austriaca Sinja Kraus (6-1 y 6-4). Al igual que en su estreno ante la estadounidense Carol Young Suh Lee, Badosa resolvió el partido en dos sets y volvió a mostrar solidez, especialmente con el primer servicio, con el que ganó el 82 % de los puntos.

Además, estuvo especialmente contundente al resto y consiguió imponerse en la mitad de los juegos en los que sacó su rival. El primer set estuvo dominado por Badosa, que logró dos roturas de servicio, en el segundo y el sexto juego, y mantuvo su saque con autoridad. Kraus trató de reaccionar en la segunda manga, pero la española tomó ventaja con un 'break 'en el tercer juego. Aunque la austriaca recuperó terreno con una rotura en el noveno, Badosa respondió de inmediato y cerró el partido a continuación.

Badosa se enfrentará en cuartos de final a la británica Harriet Dart. De ganar, se pondrá como 48 del mundo y regresará al Top-50 después de unos meses fuera de él, en los que estuvo, incluso, lejos de las cien primeras.

Bucsa no levanta cabeza en 'singles'

Si venciera en el torneo de Cantón adelantaría a una Bucsa, que sólo ha ganado un partido en la gira asiática y que eso le ha hecho bajar muchas posiciones en el ránking. En Tokio, la de Torrelavega caía eliminada en los octavos de final ante la australiana Maya Joint tras perder por 6-1, 2-6 y 6-4.

Bucsa reaccionó tras perder el set inicial e, incluso, estuvo un 'break' arriba en la tercera manga, pero Joint acabó dándole la vuelta y, a la cuarta bola de partido, se llevó el encuentro.

Dani Mérida mete miedo a Medvedev

En el circuito masculino, tras las victorias de los días previos de Rafa Jódar y Carlos Alcaraz, este miércoles debutaba Dani Mérida en Viena y lo hacía en un durísimo partido ante el ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, que le superó por 7-6(5) y 6-1.

El tenista madrileño comenzó el encuentro con mucha intensidad y se adjudicó ocho puntos consecutivos, además de once de los doce primeros, para colocarse 3-0 arriba con una rotura de servicio.

Medvedev, que inicialmente tuvo dificultades para responder al resto, reaccionó y logró darle la vuelta a una manga marcada por tres quiebres consecutivos, dos de ellos a su favor. La igualdad se mantuvo hasta el desempate, en el que el ruso se impuso por un ajustado 7-5.

La derrota en el primer set pasó factura a Mérida, que también desaprovechó una oportunidad de rotura en el juego inicial de la segunda manga. Medvedev no desaprovechó la oportunidad, rompió y se puso por delante (3-0). El tenista español intentó mantenerse en el partido y dispuso de dos bolas de 'break' en el quinto juego, que se prolongó durante cerca de quince minutos, pero no consiguió aprovechar ninguna de ellas.

Tras dejar escapar esa ocasión, Mérida bajó los brazos de forma definitiva y encajó ocho puntos consecutivos que allanaron el camino hacia el triunfo de Medvedev. El ruso se medirá en los octavos de final al británico Cameron Norrie, que ganó al argentino Francisco Cerúndolo por 6-4 y 6-1.