Carlos Alcaraz, tras un nuevo bajón, se rebela: “Diría que he jugado muy bien desde el principio hasta el último punto”

El tenista murciano ha tenido que salvar cuatro bolas de set ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, pero él cree que hizo un buen partido y ya está en cuartos de final en el ATP 500 de Viena

Carlos Alcaraz sigue adelante en el ATP 500 de Viena, pero ha tenido que sufrir más de la cuenta para lograrlo. El tenista murciano alterna momentos de increíble lucidez, en los que su tenis es insuperable, con otros en los que baja su nivel y da vida a los contrarios.

Ante el georgiano Nikoloz Basilashvili le ha vuelto a ocurrir y eso le ha obligado a salvar hasta cuatro bolas de set en la segunda manga antes de cerrar el partido por 6-1 y 7-6(11).

Alcaraz arrasó de inicio, pero se vio superado por momentos en una segunda manga muy igualada, que se resolvió en ese 'tie break' de infarto. El tenista de El Palmar pudo evitar el tercer set, que habría cargado su físico ante la avalancha de partidos que le quedan en este tramo final. Eso si es que no le costaba un disgusto mayor, como ante Zizou Bergs en Shanghai.

Después de superar a Khachanov de forma apurada, Carlos Alcaraz buscaba un triunfo más tranquilo que confirmase la mejoría hacia la que apunta. Salió concentrado para lograrlo y así pasó por encima en el primer set de un Basilashvili que parecía derrotado de antemano.

Basilashvili revive ante Alcaraz

El georgiano, pese a estar casi fuera del Top-100, ha demostrado una clara mejoría este año y, por momentos, recordó a aquel tenista que rozó el Top-15 hace siete años. Con 6-1 y 2-3 -break en contra-, el tenista del Este resurgió. Casi al mismo tiempo en el que Alcaraz vivía una de sus esporádicas desconexiones.

Pese a que parecía fuera, Basilashvili 'regresó', logró una rotura en el quinto juego y equilibró la manga. Alcaraz elevó el nivel y tuvo sus opciones para haber resuelto, pero ahí, el georgiano ya estaba desinhibido y aguantó el envite.

Así, se llegó a un 'tie break' en el que Nikoloz llegó a mandar por 4-1 y en el que tuvo las dos primeras bolas de set cuando se puso 6-4. Alcaraz las salvó antes de que su rival volviera a ponerse a un paso de forzar la tercera manga, con 7-6 y 8-7 a favor. No las aprovechó o, en algún caso, su rival las evitó. Y cuando no las aprovechas contra un tenista de este nivel, lo pagas. Carlos Alcaraz necesitaría tres bolas de partido para cerrarlo, pero ya nunca más se vería contra las cuerdas.

El tenista español, contento con su partido

Pese a esas dificultades, Alcaraz estaba satisfecho con su juego. “Diría que he jugado muy bien, en general, desde el principio hasta el último punto”, afirmaba el murciano nada más acabar en Viena.

“Jugué un gran tenis y estoy muy contento con mi actuación de hoy. En el primer set, pegué a la pelota increíble y me sentí muy bien en pista. Sentí que él no podía imponer su estilo. Luego, en el segundo set, empecé bastante bien, pero en el juego con 3-2, con su saque, cometí algunos errores y él subió el nivel”, reconocía con el momento que permitió 'revivir' a Nikoloz Basilashvili.

Así lo reconocía el español, quien a partir de ahí, sufrió. “Le permití entrar en el partido de nuevo. Después diría que estuvo muy ajustado. Él estaba jugando bien y, obviamente, en el 'tie break'... tuvo tres bolas fáciles para ganar el set y yo tuve tres bolas fáciles para ganar el partido. Perdí las oportunidades, pero estoy feliz por cómo me repuse”, analizaba el jugador murciano, que este viernes se enfrentará a Tommy Paul.