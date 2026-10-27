Arranca la primera eliminatoria del torneo del K.O. para el conjunto heliopolitano, que debe superar a un oponente de Segunda RFEF para unirse a la lista de sorpresas que ya ha deparado la jornada del 27-O, con una eliminación muy llamativa y otro par que estuvieron muy cerca

En marcha ya la siempre emocionante Copa del Rey.RBB

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 28 de octubre de 2026:

- CDA NAVALCARNERO - REAL BETIS (21:00 HORAS) / PRIMERA ESTACIÓN

Los verdiblancos inician en Alcorcón su aventura copera con la firme intención de evitar sustos como los de varios iguales este martes o el peor recuerdo de la carrera de Pellegrini en España para continuar con otro excelente arranque en la tercera competición del curso

- 'ODYSSEAS' POR FOFANA

En los mejores números ofensivos de su carrera, el Sevilla tiene claro que cualquier posible continuidad del mediocentro el curso que viene pasa por repetir la estrategia de desgaste e insistencia que surtió efecto con Vlachodimos

- MANOLO, A LA CALLE

La derrota en Sestao (4-3), quinta en los seis últimos partidos, colma la paciencia de Monchi y acaba con el puesto de González tras dos años y medio en el banquillo 'perico'

- RAYO, UY; CÓRDOBA, K.O.

El Recre fuerza la prórroga ante los franjirrojos, que sufrieron en el Colombino (2-3), como el Almería en Castellón (1-2) y Las Palmas en Alcalá (1-3). Los califales, fuera en La Palma.