Vuelve el campeonato doméstico tras los partidos continentales y el conjunto heliopolitano aterriza con la moral alta en tierras pontevedresas para retomar la buena senda donde lo dejó antes de la contundente derrota (no exenta de polémica) ante el líder Barcelona, que recibe al Real Madrid

Lo Celso, que puede ser una de las grandes novedades del once, jugando a las cartas con Valles y Valentín Gómez en el vuelo hacia Vigo.RBB

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 25 de octubre de 2026:

- RC CELTA - REAL BETIS (16:15 HORAS) / CABALLO GANADOR

Tras otra exhibición en Champions, los verdiblancos buscan olvidar el traspié contra el Barça ganando en Vigo para levantar el vuelo en LaLiga y, dependiendo de lo que ocurra en 'El Clásico', recuperar la tercera plaza; Manuel Pellegrini volverá a apostar por sus eficaces rotaciones antes de estrenarse en la Copa del Rey.

- MÁS GOL

Tras perderse las dos últimas sesiones, Stassin trabaja de nuevo con normalidad y estará, como Kochorashvili, en la lista ante Osasuna, mientras que Guridi aparece sobre el césped antes de tiempo y podría regresar la semana que viene.

- SECRETO A VOCES

Como se había filtrado durante la semana, el valenciano Martínez Munuera, con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR, dirigirá este domingo el Barça-Madrid en el Camp Nou.

- AGUAS REVUELTAS

Un polvorín en la cola: Bordalás firma la paz con Ángel Torres, el Valencia se deja remontar en el alargue y el Espanyol cae al pozo con polémica arbitral para que peligre Manolo González.