Bordalás rebaja la tensión con Ángel Torres y aclara su polémica: "Nuestra relación va a ser eterna"

José Bordalás ha querido zanjar la polémica con Ángel Torres antes de visitar San Mamés. Tras el cruce de declaraciones provocado por la goleada ante el Lugano, el técnico del Getafe ha aclarado sus palabras y asegura que su relación con el presidente sigue siendo magnífica

José Bordalás ha querido cerrar el capítulo de tensión con Ángel Torres antes de la visita del Getafe al Athletic Club en San Mamés. El técnico azulón compareció este sábado ante los medios después del cruce de declaraciones con el presidente del club, que respondió con dureza a las palabras de su entrenador tras la goleada encajada frente al Lugano en la Conference League. Lejos de prolongar la polémica, el alicantino trató de aclarar lo sucedido y dejó claro que su relación con el máximo mandatario sigue intacta.

Bordalás aclara sus palabras y defiende su relación con el presidente

La polémica estalló después de que Bordalás reconociera sentirse "engañado" tras la contundente derrota europea. Unas declaraciones que no sentaron bien a Ángel Torres, quien respondió asegurando que el entrenador tenía "la cara más dura que el cemento". El intercambio generó dudas sobre la situación interna del Getafe, aunque el técnico quiso rebajar la tensión en su primera comparecencia posterior a lo ocurrido.

"He hablado con él. Sabe perfectamente por qué hice esas declaraciones, que en ningún momento iban dirigidas hacia él. Por tanto, está todo más que hablado. Nuestra relación es magnífica y lo va a seguir siendo", explicó Bordalás, que insistió en que sus palabras no pretendían señalar directamente al presidente. El entrenador fue más allá y quiso poner en valor el vínculo que mantiene tanto con Torres como con la entidad azulona. "Sabe el cariño que le tengo, la relación que tenemos y esa relación y ese cariño va a ser eterno tanto hacia él como hacia el Getafe y nuestra afición", afirmó.

Una conversación que zanja el enfrentamiento

Bordalás también desveló que ambos han mantenido conversaciones para aclarar el origen del desencuentro. Según explicó, Ángel Torres no conocía exactamente el contenido de sus declaraciones cuando reaccionó públicamente, ya que la información le había llegado a través de terceros. "El presidente sabe perfectamente por qué hice esas declaraciones. Él, cuando habló, no sabía exactamente ni las había oído. De alguna manera le comentan y trasladan y está todo aclarado", señaló el técnico, que confirmó que ambos hablaron el viernes y volvieron a coincidir este sábado en el entrenamiento.

Con estas explicaciones, el entrenador del Getafe quiso dar por cerrado un episodio que había alimentado las dudas sobre la relación entre dos de las figuras más importantes del proyecto azulón. Sin embargo, más allá de las palabras cruzadas, Bordalás evitó entrar de nuevo en los detalles de la discusión y prefirió centrarse en el compromiso liguero que tiene por delante su equipo.

"Estamos fenomenal": Bordalás cambia el foco hacia San Mamés

Preguntado por cómo le había afectado toda esta situación, el técnico se mostró tranquilo y restó importancia a la repercusión que ha tenido el enfrentamiento. "Estoy fenomenal. No estéis tan preocupados, que estamos fenomenal. El presidente, yo. El ambiente es sanísimo", aseguró ante los periodistas.

Bordalás agradeció el interés por la situación interna del club, pero dejó claro que, desde su punto de vista, el asunto está resuelto. El mensaje llega en la antesala de una salida complicada para el Getafe, que visita al Athletic Club en San Mamés con la intención de pasar página después del duro golpe sufrido en Europa. El entrenador, no obstante, sí reconoció cuál es la cuestión que realmente le preocupa tras lo sucedido durante la semana. "El problema o la preocupación de las declaraciones no son las declaraciones en sí del pasado jueves. El problema es que nos metieron cinco goles y a todos nos preocupa y a mí como entrenador es lo que me duele", concluyó.

Así, Bordalás ha querido separar el desencuentro con Ángel Torres del rendimiento deportivo del equipo. La relación entre ambos, según la versión del técnico, vuelve a estar encauzada, pero el Getafe tiene ahora el reto de responder sobre el césped y dejar atrás una derrota europea que ha marcado la actualidad del club.