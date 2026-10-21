El Getafe vuelve a Europa y David Soria no quiere que se repita la pesadilla: "Esperemos que no llegue ninguna pandemia"

El guardameta azulón, uno de los pocos supervivientes de la última aventura europea del Getafe, recuerda aquella experiencia y confía en que esta vez nada frene al equipo

El Getafe vuelve a mirar a Europa seis años después y lo hace con la ilusión de quien sabe que estas oportunidades no aparecen todos los días. David Soria es uno de los pocos supervivientes de aquella aventura continental que terminó de forma abrupta por la pandemia de coronavirus. Ahora, con la Conference League por delante, el portero azulón espera que la historia sea diferente y que nada vuelva a interrumpir el camino de un equipo que quiere disfrutar de la experiencia y llegar lo más lejos posible.

Soria, que compartió aquella aventura europea con Djené y Bordalás, recordó este miércoles lo que supuso la última participación continental del Getafe, en la temporada 2019/20. Entonces, el conjunto madrileño alcanzó los octavos de final de la Europa League después de eliminar al Ajax, pero acabó cayendo ante el Inter, que se impuso por 2-0 en una eliminatoria marcada por las circunstancias excepcionales de aquel curso.

"Quedamos pocos (Djené, Bordalás y él mismo) y, comparado con la otra vez, es una competición nueva, ilusionante, en la que queremos llegar lejos. Esperemos que no pase lo de la otra vez, que no llegue ninguna pandemia y no nos estropee el año tan bueno que llevábamos. Mirar también el buen año que hicimos e intentar aprender de ese año. Hasta la pandemia íbamos en una buena línea", explicó en rueda de prensa.

David Soria, que sabe lo que significa levantar un título europeo tras conquistar la Europa League con el Sevilla, no quiere que el Getafe se ponga límites antes de tiempo. "Todo lo que sea jugar en Europa siempre es muy ilusionante. Es un premio de la temporada pasada y hay que aprovecharlo. Nunca sabes cuándo vuelves a jugar una competición europea. Si se puede ganar, que se gane; si se puede llegar a semifinales, a semifinales, y si no, hasta donde se pueda. Competirla con la máxima ilusión", afirmó.

El calendario, con partidos cada tres días, supone un esfuerzo añadido para una plantilla que atraviesa dificultades, pero el guardameta lo contempla desde otra perspectiva. "Es verdad que los calendarios están muy cargados. Pero para mí es una ilusión y jugar cada tres días es una delicia. Que sea todos los años así", manifestó.

Las expulsiones, un problema que urge corregir

Antes de pensar en la visita del domingo a San Mamés, el Getafe debe centrarse en el compromiso de este jueves frente al Lugano. Soria insistió en la importancia de no descuidar ninguna competición y mantener la atención en el partido más inmediato. "Es difícil llegar a Europa y ahora toca centrarse en esto. El domingo toca San Mamés y al final es la clave, no dejar nada de lado e ir partido a partido", señaló.

El guardameta también reconoció que las expulsiones están lastrando al equipo y que el vestuario debe poner remedio cuanto antes. "Es una cosa que hablamos entre nosotros, que tenemos que corregirlo de manera inmediata. Lastra mucho, tanto en el partido que estás jugando como en el siguiente, que pierdes un jugador. Cuesta puntos este año e intentaremos corregirlo", advirtió.

Por último, tuvo palabras de elogio para Dani Carvajal, que no está inscrito para disputar la competición europea, pero cuya experiencia considera valiosa para el grupo. "Es una persona normal, como nosotros, y nos va a ayudar con su experiencia y sus partidos en la élite. Creo que nos va a venir muy bien para lo que queda del año", concluyó.