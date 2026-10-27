Fofana está mejor que nunca... pero Luis García Plaza todavía le pone un pero

Por vez primera en su carrera, el mediocentro francés reparte dos asistencias en un mismo partido (aunque lleva 32, más 19 goles, entre Estrasburgo, Mónaco, Milan y Sevilla), si bien su entrenador, que se deshace siempre en elogios hacia él, cree que todavía le falta un poco en ciertos aspectos

Ya confesaba Isaac Romero que se quedaba con la asistencia de tacón de Youssouf Fofana, porque, aunque el 1-0 ante el CA Osasuna había sido "un buen gol, medio es suyo", pues el mediocentro francés "siempre está ahí pendiente de dejar balones de cara". Para rematar su buena noche en el Ramón Sánchez-Pizjuán, corrió la contra decisiva para regalar el 2-0 definitivo a Félix Correia. Y es la primera vez en un mismo partido que se muestra doblemente dadivoso el parisino tras 248 oficiales con Estrasburgo, Mónaco, Milan y Sevilla FC, aunque ni mucho menos es novato en estas lides.

De esta forma, aunque muchos lo asociaran con la demarcación de pivote defensivo, que es cierto que ha ocupado en la mitad de su carrera, Youssouf Fofana es un centrocampista en absoluto posicional, sino que utiliza su despliegue físico y su cambio de ritmo para hacer mucho daño a los rivales desde posiciones de interior o hasta mediapunta, donde lo ha situado en un par de ocasiones Luis García Plaza y antes otros técnicos en sus inicios. No en vano, contando desde que descollaba en el filial del conjunto alsaciano, el potente futbolista de ascendencia maliense ha marcado 19 goles y brindado 32 asistencias en 345 encuentros, números más propios de un medio ofensivo.

Recuerda la cuenta especializada @OptaJose que el '24' ha participado ya en cuatro tantos (el que marcó de cabeza al FC Barcelona, los dos pases determinantes contra los navarros y otro al propio ariete lebrijano ante el Levante UD) en sus siete duelos como nervionense, concentrados todos en los últimos cuatro, uno más que en sus 31 anteriores como 'rossonero' y blanquirrojo. Además, especifica la misma fuente que su pase de espuela frente al Gol Norte de 'La Bombonera' terminó en la diana más elaborada de todo lo que va de campaña, con siete pases de forma ininterrumpida.

"Le está costando adaptarse a jugar de distintas maneras"

"De Youssouf Fofana ya hemos hablado bastante de todas las ruedas de prensa. Sabéis lo que pienso. Es un jugador que está por encima (del resto). Es un jugador muy bueno en muchas cosas. Aun así, le está costando adaptarse a jugar de distintas maneras. Ha venido de un equipo muy grande (el Milan) que domina todos los partidos, que los domina casi siempre a través del balón. Y nosotros dominamos a través de la pelota, pero dominamos sobre todo posicionalmente. Somos un equipo que intenta hacerlo así. Creo que eso es fundamental para nosotros", explicaba Luis García Plaza este lunes en sala de prensa, bajando un poco el 'souflé' sobre su jugador-franquicia.