Manuel Pellegrini descarta la venganza de Isco, confirma a Antony y aclara la suplencia de Parrott en el Betis: "No salió de inicio por otras cuestiones"

El técnico verdiblanco, que destacó su etapa en el Málaga pero deja a un lado los sentimientos, destaca que lo que le ocurrió a Isco fue una "acción fortuita", a la par que comunicó la nueva ausencia de Junior y la vuelta de Antony

Manuel Pellegrini ofreció este mediodía la rueda prensa al partido de este sábado contra el Málaga, en la que valoró la importancia del partido y se refirió al estado físico de los tocados y también a las opciones de ser de la partida de futbolistas como Dani Ceballos.

De este modo, el entrenador heliopolitano confirmó que se ha decidido prolongar el tiempo de baja de Junior Firpo por consejo del cuerpo médico para que regrese con garantías, a la par que corroboró que Antony regresa a la lista tras caerse a última hora de la copera por un proceso febril.

“Junior aún está recuperándose, y los médicos consideran que hay que darle más días para que vuelva a tope, por lo que no va a estar en la lista. Antony ha ido recuperándose del proceso viral en estos días, ha entrenado con el grupo y está disponible", expresó el chileno, que considera acertado que el partido copero se aplazara al parón.

Conforme con el aplazamiento copero: "El parón era la mejor fecha"

"No creíamos oportuno jugar el jueves, porque había que aplazar el partido liguero al domingo y el miércoles hay Champions. El parón era la mejor fecha para jugarlo. Muchas veces se buscan amistosos en esas semanas así que es el mejor momento para jugar esa ronda aunque vayan a faltar algunos jugadores”, señaló el míster, que añadió que ya se buscarán soluciones ante la ausencia asegurada de Parrott, con Irlanda, y de Cucho, posiblemente aún en proceso de recuperación: "Parrott no estará, pero a ver como está Cucho, y también tenemos a Deossa o a Aitor Ruibal, que está completamente a disposición".

Igualmente, aseguró que el equipo llega "bien para el partido" tras el aplazamiento copero: "La suspensión era más que lógica. Ahora jugamos en nuestra casa ante un rival que juega bien pese a ir el último. Estamos conscientes y concienciados de poder sumar los tres puntos en casa que perdimos con el Barcelona”.

Partido especial contra el Málaga con matices

Una cita especial para el técnico por los tres años que dirigió el Málaga, aunque, desde luego, dejó de lado los sentimientos para centrarse en ganar. “Fueron tres años inolvidables. Le tengo un gran cariño a la institución y a toda la zona. Es parte del pasado y eso hay que dejarlo de lado cuando te mides a ellos. Necesitamos ganar los tres puntos”, indicó el 'Ingeniero', al que le preguntó si Ceballos podría partir como titular.

"Dani ha ido subiendo su rendimiento acorde a lo que esperábamos. Ha estado mucho tiempo sin jugar y ha tenido problemas de preparación, porque ha estado entrenando solo. Ya veremos de cuántos minutos dispone durante el partido", explicó Pellegrini, que indicó por qué Parrott no jugó contra el Celta: “Se entrena siempre muy bien y si no jugó de inicio el otro día fue por otras cuestiones que hay que tener en cuenta".

Resta importancia a la lesión de Isco en La Rosaleda y lo que ocurrió en Dortmund con el Málaga

Además, se le preguntó si Isco afronta el choque con ganas de 'vendetta' después de haber sufrido una grave lesión en el amistoso contra su ex equipo de hace dos veranos. "No creo que Isco tenga ningún problema personal con lo que sucedió en el partido amistoso ante el Málaga. Fue una acción fortuita", indicó el míster, que contestó con rotundidad cuando le preguntaron por lo que ocurrió en Dortmund con el Málaga en cuartos de final de la Champions ante de ir con el Betis al Signa Iduna Park.

"Primero vamos a superar el tema del Málaga y luego en el Borussia. Han pasado muchísimos años como pasaron con el Alcorcón", aseveró Pellegrini