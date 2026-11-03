Badé revela su complicado fichaje por el Sevilla y se rinde a Monchi: "Llegó como un salvador"

Loïc Badé ha recordado en exclusiva para ESTADIO Deportivo su etapa en el Sevilla FC y la importancia que tuvo Monchi en su carrera. El central francés, ahora en el Bayer Leverkusen, ha explicado por qué el exdirector deportivo nervionense fue clave en uno de los momentos más complicados de su trayectoria

Loïc Badé, ahora en el Bayer Leverkusen de Alemania, ha recordado su etapa en el Sevilla FC y la estrecha relación que mantuvo con Monchi, en exclusiva para ESTADIO Deportivo. El central galo ha explicado cómo vivió su fichaje tras ganar la Europa League de 2023 con el propio Sevilla FC y por qué Monchies una persona tan importante para él.

Loïc Badé guarda un recuerdo muy especial de su etapa en el Sevilla FC. El central francés, que actualmente milita en el Bayer Leverkusen y está entrando en las rotaciones del equipo alemán, no olvida su paso por Nervión. Allí, consiguió demostró su mejor versión y conquistó la UEFA Europa League. Una etapa que también estuvo marcada por su relación con Monchi, una figura fundamental para que el defensor terminase convirtiéndose en jugador en propiedad del Sevilla FC.

De hecho, uno de los momentos más recordados de aquella celebración europea en Budapest fue el famoso "Monchi, fíchame" que Badé pronunció públicamente al entonces director deportivo del Sevilla en varias ocasiones. Una imagen que rápidamente se hizo viral y que el propio futbolista ha explicado ahora, recordando con una sonrisa cómo vivió aquellos días y su deseo de continuar en el club.

El Famoso "Monchi, fíchame" de Badé

El francés ha recordado aquel momento tan especial después de conquistar la Europa League. Badé tenía claro que quería quedarse en Sevilla, aunque su continuidad no estaba asegurada. Sus agentes ya habían mantenido conversaciones con Monchi, pero existía un problema que complicaba la operación.

"Yo tenía claro que quería quedarme en el club, pero mis agentes habían hablado con Monchi y el problema era que no había mucho dinero. No estaba claro si me quedaba o no en el club", explicó el central.

Sin embargo, hubo algo que cambió la situación, y de ahí el recordado “Monchi, fichame” que pronunció Badé: "Un poquito antes sabía que si ganábamos la Europa League, el club iba a tener un poquito más de dinero. Entonces fue un momento 'top', porque sabía que si ganábamos el club iba a tener más dinero y Monchi estaba muy feliz. Fue un momento en el que sabía que podía hablar así con él", recordó emocionado.

Una explicación que el francés reflejaba con una sonrisa en la cara al volver a hablar de aquella escena. La alegría por el título europeo se mezcló con la posibilidad de seguir vistiendo la camiseta sevillista. "Fue un momento que nunca voy a olvidar", apostilló Badé.

Monchi, un salvador para Loïc Badé

Más allá de aquella anécdota, el central francés también ha querido destacar la importancia que tuvo Monchi en su carrera. Tal es así que su llegada al Sevilla se produjo en un momento complicado a nivel personal y deportivo, después de una etapa en Inglaterra. "Antes de ir a Sevilla fue un momento complicado para mí. No había jugado ni un minuto en Inglaterra. Cuando no juegas, no estás en el grupo y siendo mucho más joven…, es muy complicado y haces todo para jugar al fútbol", explicó algo apenado.

Fue entonces cuando apareció Monchi para darle una oportunidad en el Sevilla FC., y es que para Badé, el director deportivo ha sido una figura clave en su carrera. "Monchi llegó como un salvador. Ir a Sevilla fue 'top' en mi situación. Todos estuvimos contentos", recordó con añoranza.

Y razón no le falta, pues el desenlace de aquella historia fue positivo para ambas partes. El Sevilla terminó ejecutando la opción de compra del central francés por unos 12 millones de euros, tras sus meses cedido en Nervión. Alguna temporada más tarde, el club hispalense lo traspasó por una cantidad cercana a los 25 millones de euros. Una operación que terminó siendo beneficiosa para el Sevilla y que permitió a Badé relanzar su carrera. Ahora, desde Alemania, el francés sigue recordando con especial cariño una etapa que cambió su carrera futbolística y a su gran salvador.