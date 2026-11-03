Dos bajas seguras y otras tantas dudas, pero sin amenazados en clave cainita

No hay apercibidos en ninguno de los dos equipos, por lo que sólo si hay expulsados ante Alavés y Elche se perderán por castigo federativo el choque de la máxima rivalidad hispalense, al que llegarán tras sus respectivas sanciones el nervionense Manu Bueno y el heliopolitano Facundo Bernal

Aparte de Miguel Sierra, que tendrá complicado volver a los terrenos de juego en lo que queda de 2026 tras ser intervenido de una luxación de la articulación acromioclavicular del hombro derecho, todo hace indicar que 'Peque' Fernández será la segunda baja confirmada para la primera entrega de la 26/27 en lo que a El Gran Derbi se refiere. Y es que, si bien no se han detallado plazos y queda pendiente de evolución, el Sevilla FC emitía este martes un parte médico sobre el atacante catalán y su lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda que le tendrá alrededor de un mes fuera de los terrenos de juego.

Son a día de hoy los dos, ambos nervionenses, a quienes no se espera salvo milagrosa recuperación en el duelo cainita del próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 18:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, para el que, eso sí, no habrá apercibidos, puesto que el expulsado Manu Bueno cumplirá el castigo este viernes frente al Deportivo Alavés, volviendo a estar disponible frente al Real Betis, que verá también como Facundo Bernal salda en la cita de la Copa del Rey del próximo jueves 12-N frente al CDA Navalcarnero los cuatro duelos nacionales de suspensión (sí está en la lista a Dortmund para la Champions). No hay nadie con cuatro amarillas en bando y bando.

Dando por hecho que tanto los sevillistas Isaac Romero y Youssouf Fofana irán solventando sus molestias físicas en los próximos días, durante el parón de selecciones en el peor de los escenarios, queda en el apartado de dudas por el lado de Luis García Plaza un Marcao Teixeira que se recupera de una dolencia en el recto anterior que se produjo durante el Trofeo Antonio Puerta. Por parte heliopolitana, lo de Álvaro Fidalgo es un proceso vírico y Héctor Bellerín simplemente terminó sobrecargado ante el Málaga CF, por lo que, como el blanquirrojo Kike Salas, deberían estar perfectamente contra Elche CF y Deportivo Alavés, respectivamente.

El 'Cucho', clave y muy justo

Dejando a un lado la importancia de unas y otras ausencias en los planes de ambos entrenadores hispalenses, un caso merece cierto detenimiento. Porque 'Cucho' Hernández sí es capital en las rotaciones de Manuel Pellegrini, que ha recurrido recientemente al mediocentro Nelson Deossa y el más habitual carrilero o extremo Aitor Ruibal como soluciones arriba para no explotar a Troy Parrott, único delantero nato que le queda. En principio, el de Pereira sufre daño en la zona proximal del sóleo izquierdo y tenía previsto reincorporarse justo tras el próximo parón de noviembre. Habrá que ver si con ritmo y margen suficiente para un duelo de esta magnitud, claro está.