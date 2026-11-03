La Prórroga de Estadio Deportivo 4x12: El Sevilla se atasca, el Betis sonríe y el fútbol llora a Jesús de Miguel

Programa número 12 de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con la participación de Óscar Murillo y Rafa Cala como tertulianos. La tragedia de Jesús de Miguel, la resaca de la jornada 11 en LaLiga EA Sports y la previa de la Champions, grandes protagonistas del programa de hoy.

Comenzamos hablando de la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, después de un choque con el portero del Andorra.

También tratamos la derrota del Sevilla en Getafe, el triunfo del Betis ante el Málaga, el posible fichaje de Rafita o el Balón de Oro de Harry Kane. Además, toda la previa de las competiciones europeas, con especial atención a la Champions League.

Este programa es el número 158, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 12:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.