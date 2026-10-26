La Prórroga de Estadio Deportivo 4x11: Polémica decisión de Pellegrini, golpe del Madrid en el Barça y Balón de Oro

Programa número once de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con la participación de Álvaro Palomo y José Luis Penella como tertulianos. El empate del Betis ante el Celta, la victoria del Real Madrid en el Clásico, el Balón de Oro y la previa de la Copa del Rey, grandes protagonistas del progrema.

Comenzamos hablando del empate sin goles entre el Real Betis y el Celta de Vigo, poniendo el foco en la decisión de Pellegrini de no darle minutos a Morante. También hablamos sobre la gala del Balón de Oro que se celebra esta misma noche y sobre el triunfo del Real Madrid (1-2) ante el FC Barcelona en el Clásico pese al favoritismo de los azulgranas. Además, repasamos el resto de la jornada y la previa de la Copa del Rey.

Este programa es el número 157, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.