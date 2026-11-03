Baja de última hora en la expedición a Dortmund y nuevos problemas en la rotación

Álvaro Fidalgo, por un proceso vírico, se queda en tierra, como ocurriera la semana pasada con Antony en el duelo copero que luego sería aplazado por el accidente ferroviario, así que Manuel Pellegrini tiene tres ausencias obligadas por motivos físicos, una 'motu proprio' y sólo 23 disponibles

El Real Betis informa de que Álvaro Fidalgo no ha podido subirse en el vuelo chárter que a las 10:30 horas trasladaba a la expedición verdiblanca a Dortmund desde la terminal ejecutiva del Aeropuerto de San Pablo. Como le ocurriera la semana pasada a Antony Matheus dos Santos con el choque de la Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero en el Municipal Santo Domingo de Alcorcón, finalmente aplazado hasta el jueves 12 de noviembre a las 19:00 horas por el grave accidente ferroviario en Urda (Toledo), un proceso vírico ha dejado en tierra al ovetense.

Uno menos en la rotación para Manuel Pellegrini, que tendrá no 24, sino solamente 23 futbolistas para elegir en el duelo de la Champions League de este miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas ante el Borussia Dortmund. A saber: los porteros Álvaro Valles, Diego Conde y Manu González; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Marc Bartra, Natan de Souza, Valentín Gómez y Fran García; los centrocampistas Marc Roca, Facundo Bernal, Pablo Fornals, Dani Ceballos, Antony Matheus dos Santos, Rodrigo Riquelme, Isco Alarcón, Nelson Deossa, Rodrigo Riquelme, José Antonio Monrante y Ez Abde; así como los delanteros Aitor Ruibal y Troy Parrott.

Se quedan en Sevilla el aún lesionado 'Cucho' Hernández (con una rotura en la zona proximal del sóleo izquierdo), un Junior Firpo aún sin ritmo tras superar su dolencia en el aductor de la misma pierna y el citado Álvaro Fidalgo por enfermedad. Igualmente, Iker Losada, en plantilla e inscrito en la lista A de la UEFA, sigue sin contar para el 'Ingeniero', que sí le daba 'chance' en Copa del Rey, aunque se quedó sin esa oportunidad de tener minutos, que van a ser pocos de todas formas, por lo que deberá replantearse en enero una salida que acarició en verano, aunque se decidió finalmente por continuar.

'Planning' en tierras alemanas

Tras la llegada a mediodía de este martes a tierras germanas, el Real Betis se ejercitará a partir de las siete de la tarde sobre el césped del Signal Iduna Park, escenario del encuentro de UCL ante el Borussia Dortmund. Tres cuartos de hora antes, Manuel Pellegrini y Diego Llorente comparecerán en sala de prensa para valorar el choque. Ya el jueves, el regreso a la capital andaluza está previsto para la tarde del jueves, trabajando de nuevo por la mañana en las instalaciones del club aurinegro para no perder tiempo en la preparación del duelo liguero del próximo domingo 8 de noviembre a las 14:00 horas en el Martínez Valero ante el Elche CF, último antes de un nuevo parón de selecciones durante el que se saldará el duelo copero antes de El Gran Derbi.