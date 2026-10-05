Una estadística reveladora y el consejo de un pionero a Robbie Ure: "¡Que no lea los periódicos!"

McMinn, primer y único escocés hasta la fecha que había vestido la camiseta nervionense, recuerda que tuvo que contratar un intérprete para entender lo que decían de él, al tiempo que vaticina que a su compatriota le irá mejor que a él: "Entonces te destrozaban si jugabas mal; a él le van a encantar Sevilla y el club"

"¡Que no lea los periódicos! Las críticas allí son de otro nivel". Lo tiene claro Ted McMinn, primer y único escocés hasta este verano que había vestido la camiseta del Sevilla FC, cuando en el 'Daily Record' le pidieron un consejo para su sucesor, Robbie Ure, que sigue sin ver puerta desde que fichó por los blanquirrojos ni en LaLiga ni ahora que se ha estrenado como internacional absoluto. "Yo soy originario de Dumfries. Empecé en un barrio obrero y terminé jugando en el Sánchez-Pizjuán, algo increíble. Imagínate ser un chico de Glasgow, Castlemilk o Gorbals y verte jugando contra Barça (que fue titular), Atlético de Madrid o Real Madrid. Es un sueño que ya ha cumplido", añade el otrora extremo.

A sus 64 años, recuerda su única temporada en la capital andaluza, con otro escocés, Jock Wallace, en el banquillo: "Seguro que a Ure le van a encantar Sevilla y el club. Era un mundo completamente diferente cuando yo estuve allí. El idioma era, obviamente, una barrera enorme. Pero ahora las cosas han cambiado, hay muchas más posibilidades para todo. Robbie va a estar en una mejor situación que yo. Se ha ido al Sevilla FC por mucho dinero, sí, se espera mucho de él, ¡pero no tanto como se esperaba de mí! En mi época, LaLiga sólo permitía que jugaran dos extranjeros. Así que toda la presión recaía sobre ti para rendir al máximo”.

Y es que, según McMinn, aquí "te destrozaban si jugabas mal" en su época. "Yo lo viví, al igual que nuestro otro jugador extranjero, que era uruguayo, por lo que al menos podía entender lo que escribía la prensa. Yo tuve que contratar un intérprete para leer las entrevistas. A mí Pablo Bengoechea me decía 'te critican por tu afición a las cervezas y dicen que sales mucho'. Pero cómo no iba a salir, si no tenía con quién hablar, así que no me iba a quedar encerrado en mi apartamento. En serio, la vida era completamente diferente entonces. Jock y yo podíamos pasear por Sevilla sin hablar con nadie. Iba a los partidos los fines de semana y apenas dirigía la palabra a mis compañeros, porque no me entendían. Ahora vivo en Derby y ya es bastante difícil comunicarse con los ingleses (por el acento)", zanja.

Tras Juan Iglesias, el que más atosiga a los oponentes

Si Juan Iglesias es el jugador del Sevilla FC que acumula más presiones al rival en las siete primeras jornadas de LaLiga (con 126), sorprende que Robbie Ure sea el que más aprieta a las defensas contrarias en el último tercio del campo. Hasta en 86 ocasiones lo ha hecho el escocés, que no llega a los 400 minutos de juego hasta la fecha, siendo el octavo más utilizado solamente por Luis García Plaza, que valora el esfuerzo del escocés, como el de su compañero de demarcación Isaac Romero, a la sombra del rendimiento del último en llegar, Lucas Stassin, pero al frente de estadísticas tan importantes para un equipo que vive de robar y castigar.