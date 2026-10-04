Un perro acapara protagonismo en la nueva aparición de Robbie Ure en el Macedonia del Norte - Escocia

El punta sevillista disputó 15 minutos en su primera victoria como internacional, si bien el protagonista en Skopje fue un perro que obligó a detener temporalmente el partido

Robbie Ure volvió a tener minutos en su debut como internacional en el tercer choque de este parón internacional contra Macedonia del Norte, partido que se saldó con triunfo de Escocia por 0-2.

Sin embargo, el protagonismo del sevillista ha ido de más a menos a medida que han transcurrido los partidos, pues ha pasado de ser titular en Eslovenia a jugar algo más de media hora contra Suiza y solo 15 minutos en el primer triunfo de su selección en la Liga B de la Nations League.

Robbie Ure disputó 15 minutos contra Macedonia del Norte

De este modo, el punta nervionense entró en el terreno de juego a falta de 15 minutos para la finalización del partido en lugar de Bowie, elegido por Pocognoli como referencia única en ataque en un cambio de sistema. Ure ingresó en el césped ya con el partido resuelto (0-2) y aportó trabajo con y sin balón, pero sin romper su racha sin marcar, que se extiende desde finales de julio, aunque es muy probable que en cuanto anote el primero llegarán muchos más tras exhibir su olfato en el fútbol sueco.

Lo positivo para el delantero es que ha tenido minutos en todos los partidos y que todavía le queda una última oportunidad en el choque del próximo martes, el último del parón, otra vez contra Eslovenia, esta vez como local en Hampden Park.

Con este triunfo, Escocia toma aire en la clasificación tras un empate y una derrota, y da caza a Eslovenia con cuatro puntos, mientras que Suiza se destaca con pleno de triunfos, de ahí la importancia de la cita contra los eslovenos de dentro de dos días.

Un perro entra en el campo por sorpresa y obliga a parar el partido

Más allá del 0-2 a favor de Escocia y de la participación de Robbie Ure, el mayor protagonista de partido no fueron los jugadores ni el punta sevillista, sino un invitado inesperado que obligó a detener el partido a los diez minutos en National Arena Toshe Proeski de Skopje.

Y es que, cuando Escocia trataba de armar una contra, todos los focos se centraron en un perro que se adentró en el campo sin permiso y para sorpresa de todos. El cánido, completamente tranquilo, se recorrió buena parte del terreno de juego hasta que un futbolista macedonio le pidió que se fuera, lo que hizo por su propio pie marchándose por la línea de banda tal y como había entrado.

Del césped a las gradas

Después se pudo ver como transitaba por las gradas tranquilamente hasta que abandonó solo la zona por el vomitorio más cercano. Lógicamente el partido tuvo que ser detenido temporalmente hasta que el perro dejó al árbitro reanudarlo Ocurrió en el minuto 10 de partido y Ure puedo seguir la peculiar escena desde el banquillo escocés.