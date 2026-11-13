Dura sanción a Jesús Owono: doce partidos de suspensión

El portero del FC Andorra ha sido suspen﻿dido por doce partidos después de haber sido expulsado por chocar con dureza con el delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel quien falleció por las lesiones que sufrió

Jesús Owono, portero del FC Andorra, ha sido suspendido por un total de doce partidos después de haber sido expulsado por chocar con dureza con el delantero Jesús de Miguel, que falleció por las lesiones sufrida por esa acción, en el partido que disputaron a comienzos de mes el equipo del Principado contra el CD Tenerife. Se trata del mayor castigo que se permite según están descritos los hechos.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha acogido al artículo 102 del código disciplinario para castigar al portero del FC Andorra Jesús Owono quien de todas maneras no iba a jugar en las próximas semanas debido a que está muy afectado por lo ocurrido con el ya fallecido jugador del CD Tenerife﻿. El guardameta está siendo ayudado para superar este mal momento.

Jesús Owono, portero del CF Andorra, durante un partido. / IMAGO

Uno de los que ha explicado cómo se encuentra Jesús Owono es su entrenador Carles Manso. "Lógicamente está muy tocado por todo lo que hemos vivido. Es una tragedia y en ningún caso tuvo intención de que ese fuese el desenlace. Es una situación muy sensible, una situación que no le deseamos vivir a nadie. Él, como principal implicado, tiene un tema muy complicado de gestionar y debemos respetar su proceso y su intimidad. Ahora mismo nos consta que está con su familia, su gente, amigos y su pareja, y evidentemente todo esto poco a poco imaginamos que le ayudará a llevar la situación de una mejor manera. Es obvio que ahora mismo no está pasando, como él dijo en el comunicado, por sus mejores días, o está viviendo los peores momentos prácticamente de su vida. Lo único que debemos hacer nosotros es estar cerca de él e intentar darle el máximo apoyo posible".

La resolución del Comité de Disciplina sobre la sanción a Jesús Owono

'El Comité de Disciplina, como órgano independiente dentro de la estructura federativa, ha acordado sancionar con doce partidos de suspensión a Jesús Lázaro Ferrer Owono, jugador del FC Andorra, por la acción producida en el CD Tenerife - FC Andorra. Doce partidos es la sanción más alta que el Código Disciplinario permite para los hechos descritos en el acta arbitral.

El acta es el único documento que obra en el expediente del procedimiento disciplinario y solamente con esa información sobre la acción el Comité tiene que determinar la sanción. El acta describe una acción violenta, con la pierna en alto y fuerza excesiva, cuando el balón estaba en disputa. A la vista de esas circunstancias el Comité ha considerado que los hechos se incardinan en el artículo 102 del Código Disciplinario.

Asimismo, las consecuencias posteriores a la acción, que también vienen reflejadas en el acta y son públicas y notorias, han sido valoradas para agravar la sanción hasta el grado máximo permitido por la norma. En ningún caso el Comité puede superar el umbral previsto expresamente en el artículo que aplica.

Contra la resolución del Comité de Disciplina, cabe recurso ante el Comité de Apelación de la RFEF en el plazo de diez días hábiles'.