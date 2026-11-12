Carles Manso defiende a Jesús Owono: "Es una tragedia y en ningún caso tuvo intención de que ese fuese el desenlace"

El entrenador del FC Andorra ha explicado cómo se encuentra el equipo y en especial el portero después de que falleciera Jesús de Miguel. El club del Principado regresa a la competición este fin de semana enfrentándose a la UD Almería

El FC Andorra vuelve a jugar este fin de semana después de haberse producido el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, el cual perdió la vida tras un choque con su portero Jesús Owono, el cual está atravesando uno de los peores momentos de su existencia. Carles Manso, entrenador del FC Andorra, ha comparecido en rueda de prensa antes del encuentro que su equipo va a disputar contra la UD Almería y ha explicado el momento que atraviesa su plantilla y, en especial, el portero.

Carles Manso ha señalado que Jesús Owono está muy mal. "Lógicamente está muy tocado por todo lo que hemos vivido. Es una tragedia y en ningún caso tuvo intención de que ese fuese el desenlace. Es una situación muy sensible, una situación que no le deseamos vivir a nadie. Él, como principal implicado, tiene un tema muy complicado de gestionar y debemos respetar su proceso y su intimidad. Ahora mismo nos consta que está con su familia, su gente, amigos y su pareja, y evidentemente todo esto poco a poco imaginamos que le ayudará a llevar la situación de una mejor manera. Es obvio que ahora mismo no está pasando, como él dijo en el comunicado, por sus mejores días, o está viviendo los peores momentos prácticamente de su vida. Lo único que debemos hacer nosotros es estar cerca de él e intentar darle el máximo apoyo posible".

El técnico del FC Andorra no ha querido hablar nada sobre una posible retirada de Jesús Owono. "Nosotros lo que hemos de hacer es apoyarle en todo y estar cerca de él. Le daremos espacio para que se sienta totalmente libre para tomar cualquier decisión sobre querer volver, y cuándo, o no querer volver. Cuando él lo considere oportuno y cuando él realmente se sienta preparado para tomar una decisión así".

Jesús Owono, portero del FC Andorra, en un calentamiento. / IMAGO

Carles Manso le ha mandado ánimo a la familia de Jesús de Miguel. "Quiero acordarme de la familia de Jesús de Miguel, de todo el club, del Tenerife y de toda la isla. Desde aquí, una vez más y públicamente, queremos enviarles un abrazo muy fuerte, de mucho afecto y de mucho cariño por la situación que ellos también están viviendo, en concreto sobre todo a su familia, a sus padres, a su pareja y a su niña. Y también, por supuesto, a la familia del club, del Tenerife y de toda la isla, porque al final son momentos muy duros y desde el Fútbol Club Andorra queremos enviarles ese abrazo y el máximo apoyo posible".

Carles Manso, entrenador del FC Andorra, ha expuesto cómo se encuentra su equipo

Carles Manso también ha detallado que no está siendo fácil para sus jugadores el sobrellevar la situación. "La verdad es que no está siendo nada fácil gestionar la situación porque al final nadie te enseña a vivir estas cosas y a gestionarlas. Pero estamos intentando tener el máximo sentido común posible, intentar respetar los procesos de cada persona, de cada jugador, y poner a su disposición un trabajo psicológico o lo que necesiten. Lo primero es el grupo, estar unidos, porque creemos que es algo que debemos vivir juntos, y después que cada cual tenga la oportunidad de hacerlo individualmente".

Por último, el entrenador del FC Andorra ha explicado lo que ha hecho en la última semana. "Queremos que cada uno tenga las herramientas para intentar, poco a poco, volver a la normalidad. Creemos que todo el mundo necesita su tiempo, desde el máximo respeto. Al final, la competición te obliga a seguir adelante y nosotros hemos tenido que volver al trabajo. Pero sí es verdad que la semana pasada, sobre todo, intentamos hacer entrenamientos voluntarios para que cada cual se sintiera libre, pero sobre todo para darles la opción a los jugadores de intentar vivir aquellos momentos todos juntos, de intentar que todo el mundo saliera de casa y darles herramientas para que esas dos o tres horas que duran los entrenamientos o la jornada estuvieran lo más alejados posible de todo lo que había pasado y, como mínimo, pasar juntos los momentos difíciles e intentar hacerlo, como he dicho al principio, de la manera más respetuosa posible con todos y con el máximo sentido común. Hay que respetar los procesos de cada uno y que cada cual se sienta libre de afrontarlo dentro de esta dificultad de la mejor manera posible".